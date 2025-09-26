”Huumeongelmat eivät ole vain suurten kaupunkien haaste” – kansanedustaja vaatii toimia alfa-PVP:n laajemman leviämisen estämiseksi

Kansanedustaja Juha Viitala (sd.) vaatii hallitukselta toimia muuntohuume alfa-PVP:n leviämisen torjumiseksi myös suurten kaupunkien ulkopuolella. Demokraatti Demokraatti

Viitala on huolissaan huumeongelman leviämisestä pieniin kuntiin ja kaupunkeihin. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Huumeongelmat eivät ole enää vain suurten kaupunkien haaste. Myös pienemmät paikkakunnat ovat vaarassa. Hallituksen on tunnistettava tämä kehitys ja ryhdyttävä toimiin ennen kuin ongelma kasvaa hallitsemattomaksi, Viitala sanoo tiedotteessa.

Viitala nostaa esiin THL:n jätevesitutkimuksen, jonka mukaan Satakunnan Huittisissa havaittiin Suomen kuudenneksi suurin määrä alfa-PVP:n jäämiä. Viitala huomauttaa, että Huittisten jätevedenpuhdistamo käsittelee myös Sastamalan ja Punkalaitumen jätevesiä, mikä viittaa laajempaan alueelliseen huolenaiheeseen.

– Pienissä kunnissa huumeiden leviäminen voi tapahtua nopeasti ja jäädä helposti piiloon harvaan asutuilla alueilla. Yhden myyjän ilmaantuminen voi riittää käynnistämään ongelman. Siksi ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää, Viitala sanoo.

Viitalan mielestä myös pienemmille paikkakunnille on kohdistettava resursseja, tietoa ja tukea. Hän painottaa, että huumeongelmien vaikutukset voivat pienissä yhteisöissä olla erityisen näkyviä ja raskaita.