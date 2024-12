Hyrkkö keskeyttää perhevapaansa äänestyksen vuoksi – ”Me pistämme kampoihin”

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö kertoo keskeyttävänsä perhevapaansa hallituksen sote-politiikan takia. Hyrkkö aikoo äänestää hallituksen sairaalaverkkoesitystä vastaan. Demokraatti Demokraatti

Hyrkön mukaan kyse ei oikeastaan ole edes yhdestä lakiesityksestä, vaan koko isosta kokonaisuudesta.

– Eduskuntaan on vyörytetty valtava määrä sosiaali- ja terveyspalveluita heikentäviä esityksiä, osa myöhässä ja puutteellisten vaikutusarvioiden kanssa. Samaan aikaan, kun hyvinvointialueita ja julkisia palveluita ajetaan entistä ahtaammalle, rahaa riittää yksityisten palveluiden kela-korvauksiin, Hyrkkö ihmettelee tiedotteessa.

– On vaikea keksiä muuta motiivia tälle lyhytnäköiselle sotepalveluisen kurjistamiselle, kuin saada luottamus murenemaan niin pahasti, että koko systeemi on pistettävä uusiksi. Tilalle olisi epäilemättä tarjolla yksityisiin palveluihin ja vakuutuksiin perustuva järjestelmä. Jos kokoomus tätä tavoittelee, on törkeää tehdä se sammutetuin lyhdyin.

Hyrkön mukaan tälle tuskin tulisi kansalta tukea. Hän huomauttaa myös, että useampi hallituspuolueiden edustajakin on havahtunut vastustamaan oman hallituksensa politiikkaa.

– Me pistämme kampoihin, sanoo Hyrkkö.