Oppositio moukaroi sairaalaverkkoesitystä kyselytunnilla – Juuso: ”Meidän pitää nähdä se kansallinen perspektiivi”

Sosiaali-ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps., kuvassa) joutui puolustamaan hallituksen sairaalaverkkoesitystä eduskunnan kyselytunnilla. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Opposition kansanedustajat arvostelivat hallituksen esitystä siitä, että se johtaa kansalaisten palveluiden heikentymiseen, kun sairaaloiden yöpäivystyksiä karsitaan useilla paikkakunnilla.

Kyselytunnin avanneet kansanedustaja Saku Nikkasen (sd.) mukaan sillä on järisyttävät vaikutukset suomalaisten turvallisuuteen ja palveluihin.

– Arvoisa ministeri Juuso, Suomessa on totuttu siihen, että hädän hetkellä apua on saatavilla, mutta mistä saadaan apua jatkossa, kun päivystykseen pääsy siirtyy jopa satojen kilometrien päähän? Miksi heikennätte suomalaisten turvallisuutta ja karsitte lähipalveluita, Nikkanen kysyi.

– Oulaisissa, Kemissä, Salossa, Iisalmessa, Varkaudessa, Savonlinnassa ja Valkeakoskella eletään mustia päiviä. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja muiden hallituspuolueiden päättämä päivystysten lopettaminen ja sairaaloiden alasajo on tyrmistyttävää ja väärin, keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila puolestaan kiteytti.

MINISTERI Juuso painotti, ettei yhtään sairaalaa olla lakkauttamassa eikä yhtään leikkaussalia sulkemassa.

– Tässä tehdään työnjakoa, järkevää työnjakoa, mihin hyvinvointialueilla ei pystytä. Hyvinvointialueita katsotaan alueellisesti. Meidän on varmistettava kansallisesti hyvin toimiva palveluverkko.

Juuson mukaan sairaalaverkkoesityksen tarkoituksena on tehostaa erikoissairaanhoitoa keskittämällä raskasta kirurgiaa keskus‑ ja yliopistosairaaloihin ja vastavuoroisesti tuomalla mahdollisuus tehdä päiväkirurgisia ja lyhytjälkihoitoisia kirurgisia leikkaustoimenpiteitä sairaaloihin, joista raskas kirurgia lähtee.

– Kysymys on ennen kaikkea siitä, että meillä on osaajapula, myöskin lääkäripula, hoitajapula ja se yöaikainen leikkaussalipäivystys vaatii erittäin paljon resursseja. Siellä tarvitaan anestesialääkäri, leikkaava lääkäri, leikkaussalihenkilökuntaa, heräämön ja teho-osaston henkilökuntaa, kuvantamisen ja laboratorion henkilökuntaa, ja yöaikaan leikkauksia tehdään erittäin, erittäin harvoin. Silloin on järkevää, että keskitetään, Juuso perusteli.

OPPOSITIOSTA nostettiin esiin hallituksen esityksen vaikutuksista paikallisia esimerkkejä eri puolilta Suomea. Kansanedustaja Markku Siponen (kesk.) huomautti, että elinkeinoelämä, Ponsse ja Olvi, ovat ottaneet esitykseen kantaa Ylä-Savossa.

– Ympärivuorokautinen päivystys on olennainen turva vuorotyössä. Iisalmen ja Varkauden seudun suuryritykset tuovat puolentoista miljardin euron vientitulot Suomelle, Siponen muistutti.

SDP:n Nikkanen kertoi esimerkin kotikaupungistaan Salosta, josta ollaan lakkauttamassa Salon sairaalan yöpäivystys ja siirtämässä leikkaussalitoimintaa jo ennestään ylikuormittuneeseen Turun kantasairaalaan.

– Hallitus on perustellut sairaalaverkon karsimista säästöillä ja henkilöstön riittävyydellä. Lausunnoissa on käynyt ilmi, että esimerkiksi meillä Salossa kumpikaan näistä ei päde, Nikkanen huomautti.

Juuso kertoi, että hallituksen esityksessä säästöt on laskettu niin, että ne perustuvat THL:n hoitoilmoitusrekisteriin ja muihin tietoihin, joita kerätään eri hyvinvointialueilta tehdyistä toimenpiteistä ja diagnooseista.

– Ne on kansallisesti, yhtenäisesti laskettu. Se, että alueilta, erityisesti näiltä alueilta, joita nämä muutokset koskevat, tulee erilaisia esityksiä, johtuu siitä, että ne eivät perustu samanlaiseen vertailukelpoiseen aineistoon, Juuso sanoi.

Hän nosti esiin, että hallituksen esitys on läpäissyt arviointineuvoston arvioinnin ja perustuslakivaliokunnan, eikä oikeuskansleri ole nähnyt aihetta toimenpiteisiin kanteluista huolimatta.

Salon sairaalan yöpäivystyksestä hän totesi, että siellä käy keskimäärin kuusi henkilöä yön aikana ja heistä suurin osa olisi voinut odottaa aamuun.

– Ne, jotka eivät voi sinne aamuun odottaa, ovat näitä kiireellisimpiä tapauksia, jotka tulee tietysti ensihoidon avustuksella joko hoitaa sinne kotiin tai sitten kuljettaa sellaiseen sairaalaan, missä heitä voidaan auttaa, missä on sellaista erikoissairaanhoitoa, mitä he kiireellisesti tarvitsevat.

KYSELYTUNNILLA opposition riveistä nostettiin myös esiin hallituksen arvovalinnat. Useampi kansanedustaja kyseenalaisti säästöt sairaalaverkosta, kun samaan aikaan hallitus keventää oluen verotusta.

– Kyllähän tämä sairaalaverkon ja päivystyksen karsiminen käytännössä vähentää palveluja ja heikentää hoitoonpääsyä, toisin kuin te, ministeri Juuso, tässä olette vakuutelleet. Ja totta on sekin, että ne säästöt, mitä on laskettu tästä saatavan, ovat todellakin samaa luokkaa kuin se olutveron kevennys, ja kyllä tämä on mielestäni erikoinen arvovalinta, vihreiden Krista Mikkonen sanoi.

Mikkonen nosti esiin myös hyvinvointialueiden oman päätöksenteon. Hän totesi, että nyt tehdään lainsäädäntöä, joka sitoo hyvinvointialueiden käsiä, eikä päätöksiä voida alueilla tehdä niin kuin itse katsotaan parhaaksi.

– Kyllähän tämä hallituksen tekemä päätös on aivan valtava virhe. Te olette nyt todellakin viemässä alueilta sen tosiasiallisen itsehallinnon ja päätösvallan tehdä nämä ratkaisut alueen omasta näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä päätöksellä te olette nyt viemässä ihmisten henkeä ja terveyttä turvaavat palvelut kauas heidän ulottumattomiin. Nämä teidän vastauksenne kuulostavatkin siltä, että halpa kalja on teille tärkeämpää kuin ihmisten hoitoonpääsy, vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen sanoi.

Juuso huomautti, että hyvinvointialueet voivat tehdä päätöksiä myös itse. Hän nosti esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on jo lokakuussa päättänyt, että raskas kirurgia siirtyy Oulaskankaan sairaalasta pois 1.tammikuuta.

– Nämä päätökset, kun tullaan sairaalaverkkoon, ovat alueellisesti erittäin vaikeita, koska aluevaltuutetut kukin puolustavat omaa aluettansa, mutta meidän pitää ministeriönä ja ministerinä nähdä se kansallinen perspektiivi. Meillä on vähän eri lentokorkeus. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on kansallisesti monierikoisalainen, hyvin toimiva keskus‑ ja yliopistosairaalaverkko ja se henkilöstö, mitä sinne tarvitaan, hän sanoi.