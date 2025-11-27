”Ihan hyvä keskustelu” – Lehtonen kävi Kelan valtuutettujen kuultavana

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja, kansanedustaja Mira Nieminen (ps.) kuvasi viraston pääjohtajan Lasse Lehtosen kanssa aamulla käytyä keskustelua hyväksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meillä oli ihan hyvä keskustelu. Ei keskustelussa ollut mitään sellaista, että olisi tässä vaiheessa noussut epäluottamusta, mutta Kelan valtuutetut seuraavat tilannetta, hän sanoi toimittajille kokouksen jälkeen.

Nieminen korosti korjaavien toimenpiteiden merkitystä tilanteessa. Valtuutetut pitivät tärkeänä luottamuksellista ilmapiiriä ja keskustelukulttuuria.

- Jonkinlainen suunnitelmallisuus siinä, miten nämä asiat nyt korjataan ja palautetaan.

Niemisen mukaan Lehtonen otti tämän viestin vastaan.

- Hän on näistä myös itse tietoinen.

Muutoin Nieminen ei avannut sitä, mitä Lehtonen oli tuonut tapaamisessa esiin.

Viraston johtamisesta tehtävä ulkopuolinen selvitys valmistuu Niemisen mukaan joulukuussa. Selvityksen hankkimisesta päätti Kelan hallitus.

Nieminen ei vahvistanut, että selvityshenkilö olisi ylimmän johdon valmentamiseen keskittynyt psykologi Ilona Rauhala, kuten Helsingin Sanomat eilen uutisoi. Nieminen sanoi, ettei muista selvityshenkilön nimeä.

”Voi olla monien asioiden summa”

NIEMISEN mukaan mediajulkisuus Kelan ympärillä on ollut harmittavaa. Moni asia on alkanut sekoittua.

- Tämä lähti etätyöasioista ja johdon linjauksista siihen, että etätyötä tullaan vähentämään. Sitten tähän omalla tavallaan on reagoinut henkilöstö. Sitten on tullut johtamiseen liittyvää epäluottamusta ja palautetta julkisuuteen.

Hänen mukaansa esimerkiksi työn ylikuormitus voi vaikuttaa tilanteeseen, sillä Kelassa on isoja muutoksia käynnissä.

- Voi olla, että on tullut monien asioiden summa. Sitten ovat nämä viestinnälliset asiat. On ollut huonoa sanavalintaa.

Niemisen mukaan Kela tarvitsee muutosjohtajaa, joka pystyy tekemään tiukkoja päätöksiä.

- Kokonaistilanne huomioiden Kela on aika muutosten edessä, ja Kelaan kohdistuu säästötavoitteita myös.

Hänen mukaansa Lehtosella on näyttöä niistä asioista, joita Kela johtajaltaan tarvitsee.

LEHTOSEN viimeaikaiset kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä ovat herättäneet tiukkaa keskustelua, koska Kelan työntekijät ovat kokeneet ne loukkaaviksi. Etukäteen ilmoitettiin, että tämän aamun kokouksessa oli tarkoitus keskustella Kelan uusista lähityön linjauksista ja johtamisesta, joita on käsitelty runsaasti julkisuudessa.

STT:n tietojen mukaan Lehtonen ei aio antaa asiasta torstaina haastatteluja tiedotusvälineille.

Valtuutetut kutsuivat Lehtosen erilliseen kokoukseen kuultavaksi sen jälkeen, kun hän ei päässyt työmatkan vuoksi osallistumaan valtuutettujen kokoukseen viime viikolla.

Kelan hallintoa ja toimintaa valvoo kaksitoista eduskunnan valitsemaa valtuutettua, jotka ovat kansanedustajia. He pitävät kokouksen noin kerran kuukaudessa.

Valtuutetut valitsivat Lehtosen pääjohtajaksi viime keväänä äänestyksen jälkeen. Lehtonen aloitti tehtävässä kesäkuussa.

Saila Kiuttu/STT