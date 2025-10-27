”Ihmiset eivät ole tyhmiä” – Kemin torilla hermostunut ministeri saa palautetta oppositiosta

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) viikonlopun Lapin vierailu on kirvoittanut poliittista keskustelua. Demokraatti Demokraatti

Juuso piipahti oman vaalipiirinsä alueella Simossa, Torniossa ja Kemissä, jossa puhutti erityisesti Juuson itsensä valmistelema hallituksen päätös lakkauttaa Länsi-Pohjan keskussairaalan laaja päivystys.

– Kiitos on se, että te riehutte somessa ja haukutte minua. Juuson syytä. Ja Länskä lopetetaan ja valot sammutetaan, ei pidä paikkaansa. Aivan pötypuhetta, Juuso messusi sunnuntaina Kemin torille kokoontuneille ihmisille.

Facebook-sivullaan Juuso syyttää osaa Lapin hyvinvointialueen valtuutetuista vaalikampanjoinnista hänen kustannuksellaan.

– Näyttää nyt kuitenkin siltä, että tietyt Laphan valtuutetut tekevät jo täysillä vuoden 2027 eduskuntavaalikampanjaa solvaamalla minua ja yllyttämällä aivan järkevinä pitämiäni ihmisiä aivan käsittämättömään vihaan, Juuso kirjoittaa.

JUUSON esiintymiseen on kiinnitetty huomiota oppositiossa. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärven mukaan Juuso vältteli Kemin torilla vastuutaan Länsi-Pohjan keskussairaalan supistamisesta. Näkkäläjärven mukaan Juuson tulisi keskittyä syyttelyn sijaan ratkaisujen etsimiseen.

– On erikoista, että ministeri Juuso keskittyy syyttelemään muita, kun fakta on, että Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan supistaminen on seurausta Orpon hallituksen politiikasta. Länsi-Pohjan sairaalan palveluiden supistamisesta äänestettiin viime vuonna eduskunnassa, ja esitystä kannattivat lähes kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat – myös ministeri Juuso, Näkkäläjärvi toteaa tiedotteessaan.

– Kun yhtälöön lisää vielä hallituksen julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistamat satojen miljoonien leikkaukset, on selvää, että hallitus ja ministeri Juuso eivät voi väistää vastuutaan hyvinvointialueiden tilanteesta, vaikka miten yrittäisivät puhua mustaa valkoiseksi.

Lapin asukkaat eivät Näkkäläjärven mukaan kaipaa ministeriltä syytöksiä vaan konkreettisia toimia palveluiden turvaamiseksi ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi.

VASEMMISTOLIITON kansanedustajan Veronika Honkasalon mukaan Juuso ja perussuomalaiset puolueena eivät kestä demokratiaan kuuluvaa kansalaiskritiikkiä.

– Ihmisten pettymys kumpuaa päätöksistä, jotka ovat kulkeneet ministeri Juuson pöydän kautta. Ministerin samanaikainen uhriutuminen ja ylimielisyys sekä mieltään osoittavien kansalaisten sättiminen osoittavat, ettei Juuso ymmärrä omaa vastuutaan ja asemaansa, Honkasalo sanoo.

– Perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa, joka systemaattisesti rapauttaa hyvinvointivaltiota. Juuson asennoituminen osoittaa, että perussuomalaiset eivät siedä kansalaiskritiikkiä, joka on oleellinen osa toimivaa demokratiaa. Terveessä demokratiassa on kyettävä ottamaan vastaan myös vihaista palautetta huonoista päätöksistä. Se ei tietenkään tarkoita vihapuheen hyväksymistä missään tilanteessa, Honkasalo jatkaa tiedotteessaan.

Juuso on Honkasalon mukaan viime aikoina pyrkinyt vyöryttämään vastuuta myös vanhuspalvelujen leikkauksista hyvinvointialueille. Viime viikon kyselytunnilla Juuso selitti vanhuspalvelujen leikkauksia digiratkaisuilla.

– Meriselitykset teknologiasta eivät muuta sitä tosiasiaa, että vanhuspalveluista on katoamassa yli 800 työntekijää. Se lukee hallituksen omassa esityksessä. Juuso aliarvioi ihmisiä, ihmiset eivät ole tyhmiä. Tämä ei ole digitalisaatiota, vaan palveluiden alasajoa, Honkasalo sanoo.

NÄKKÄLÄJÄRVEN mukaan hallitus on keskittänyt energiansa yksityisen terveydenhuollon pönkittämiseen verovaroin, mutta julkisen terveydenhuollon parantamiselle se on viitannut kintaalla.

– SDP:n vaihtoehdossa turvataan hoitoon pääsy kahdessa viikossa, otetaan omalääkäri-omahoitajamallit käyttöön, rajoitetaan vuokrapalveluiden käyttöä, vahvistetaan sote-markkinoiden toimivuutta ja hyödynnetään teknologiaa vastuullisella tavalla. Keinoja on, jos hallitus ja ministeri Juuso niihin vain haluavat tarttua, Näkkäläjärvi sanoo.

LAPIN vaalipiiriä edustava keskustan kansanedustaja Mika Riipi tuomitsee Juuson ryöpytyksen lappilaisia kohtaan.

– Ensin ministeriön suojissa annetaan palveluiden tilanteen kriisiytyä. Sitten kun tulokset alkavat näkyä, tullaan antamaan haukut palveluista huolissaan oleville ihmisille. Onhan tämä pöyristyttävää käytöstä, Riipi lataa tiedotteessaan.

– Ministerin on ymmärrettävä, että terveyspalveluissa on kyse ihmisten turvallisuudesta hädän hetkellä. Turvattomuuden tunne on aito ja ymmärrettävä, kun palveluita karsitaan. Syyllistäminen vain pahentaa näitä tuntemuksia.

Täydennetty Mika Riipin tiedotteella klo 15.12.