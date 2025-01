”Ikään kuin viimeinen varoitus” – järjestöt kommentoivat KHO:n päätöstä hylätä valitus hallituksen ilmastotoimista

KHO:n päätös ilmasto-oikeudenkäynnissä osoittaa, että ilmastolaki on tehty noudatettavaksi, Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo tiedotteessaan. Demokraatti Demokraatti

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace Norden, Amnesty International Suomen osasto, Ilmastoisovanhemmat, Luontoliitto ja Suoma Sámi Nuorat – Suomen saamelaisnuoret valittivat elokuussa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valtioneuvoston ilmastolain vastaisesta toiminnasta. KHO otti valituksen käsittelyyn, mutta hylkäsi sen.

Tästä huolimatta ilmasto-oikeudenkäynnin aloittaneiden järjestöjen tiedotteessa todetaan, että on selvää, että Suomi rikkoo omaa ilmastolakiaan. Ilmastolaki velvoittaa Suomea toimiin, joilla tieteen pohjalta lakiin kirjatut päästötavoitteet voidaan saavuttaa, mutta Suomen nykyisillä ja suunnitelluilla ilmastotoimilla näihin ei olla pääsemässä, järjestöjen tiedotteessa todetaan. Tämän takia ympäristö- ja ihmisoikeusjärjestöt valittivat valtioneuvoston toimista KHO:hon.

– Valituksemme hylkääminen on valtava pettymys. KHO kuitenkin vahvistaa, että ilmastolain tavoite vuoden 2035 hiilineutraaliudesta sekä muut tavoitteet on tehty noudatettaviksi ja velvoittavat hallituksen tekemään päätökset ilmastolain mukaisista lisätoimista, joilla hiilineutraaliuteen päästään. Jos näin ei tehdä, sillä voi olla juridisia seurauksia. Tämä on ikään kuin viimeinen varoitus hallitukselle, Luonnonsuojeluliiton ympäristöoikeuden asiantuntija Hannes Koljonen sanoo tiedotteessa.

KHO hylkää järjestöjen valituksen, koska päätökset hiilineutraaliuden varmistavista uusista ilmastotoimista ovat vielä valmistelussa hallituksella. Jos toimet osoittautuvat riittämättömiksi, järjestöjen on mahdollista valittaa uudelleen. Silloin KHO voi tutkia toimien riittävyyden ja tarvittaessa todeta ne lainvastaisiksi sillä perusteella, etteivät päätökset riitä varmistamaan ilmastotavoitteisiin pääsemistä, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen ensimmäinen ilmastovalitus vuosina 2022-23 tyssäsi siihen, ettei KHO ottanut valitusta käsittelyyn 3-2 äänestyksen jälkeen.

– KHO:n tuore päätös on askel eteenpäin, sillä se osoittaa, että ilmastolaki on tehty noudatettavaksi. Pallo on nyt hallituksella. Sen on tehtävä päätöksiä uusista päästövähennystoimista ja hiilinielujen pelastamisesta tämän kevään puoliväliriihessä, Koljonen sanoo tiedotteessa.