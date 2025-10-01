Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

1.10.2025 09:05 ・ Päivitetty: 1.10.2025 09:05

Ikävä metsäuutisointi risoo alan ammattilaisia: vie jo työhyvinvointiakin

iStock
Kyselyyn vastasivat muun muassa metsänhoidon, metsäteollisuuden ja puunjalostusalan valkokaulusammateissa toimivat korkeakoulutetut.

Valtaosa metsäalan asiantuntijoista tuntee kuormittuvansa median liian tunteellisesta metsäuutisoinnista ja alan yleisestä negatiivisesta arvostelusta, uusi kysely kertoo.

Demokraatti

Demokraatti

Alan edunvalvontajärjestö Meton keskiviikkona julkistaman kyselyn mukaan 87 prosenttia korkeakoulutetuista vastaajista arvelee mediassa syntyneen mielikuvan vaikuttavan jo kielteisesti metsäalan vetovoimaan.

61 prosenttia vastaajista sanoo yksipuoliseksi ja tunnepohjaiseksi koetun uutisoinnin myös vähentäneen heidän omaa työhyvinvointiaan.

METSÄALAN asiantuntijat kertovat viihtyvänsä muuten työssään hyvin, mutta epäkohtiin keskittyvä julkisuus lisää nimenomaan asiantuntijatehtävissä toimivien kuormitusta.

Joidenkin suurten metsäyhtiöiden tekemät, paljon huomiota saaneet laiminlyönnit ja toimintavirheet leimaavat helposti kaikkia alan työntekijöitä.

Vastausten mukaan 16 prosenttia asiantuntijatason metsäosaajista on harkinnut ammatinvaihtoa, mutta vain pari prosenttia kertoo ettei lainkaan halua jatkaa metsätöissä. Tätä Meto sanoo pitävänsä merkkinä alan ihmisten sitoutumisesta ja työn yleisestä mielekkyydestä.

Metsäalan ammattilaiset ry:n kyselyyn vastasi yli 560 ihmistä.

Lisää aiheesta

Stora Enso hyvittelee tekojaan: tukee raakkujen suojelua yli miljoonalla eurolla
Tutkijoilta tyly arvio: Hallituksen strategia täysin riittämätön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Tiede ja teknologia

16.6.2025 08:01

Stora Enso hyvittelee tekojaan: tukee raakkujen suojelua yli miljoonalla eurolla

Politiikka

23.8.2025 06:21

Tutkijoilta tyly arvio: Hallituksen strategia täysin riittämätön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
1.10.2025
Hali ja Super: Tuontihoitajien kielikoulutus kuntoon – ”Valtion vastuuta voisi kasvattaa”
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Teatteri ja Tanssi
1.10.2025
Arvio: Kari Hotakainen yllättää jälleen, nyt näytelmällä, jossa sohitaan narsismia, äänikirjoja ja kulttuurin kaupallistumista
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
28.9.2025
Tarina voittaa faktat – VM valkopesee Orpon hallituksen talouspolitiikkaa
Lue lisää

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
27.9.2025
Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU