Työmarkkinat
1.10.2025 09:05 ・ Päivitetty: 1.10.2025 09:05
Ikävä metsäuutisointi risoo alan ammattilaisia: vie jo työhyvinvointiakin
Valtaosa metsäalan asiantuntijoista tuntee kuormittuvansa median liian tunteellisesta metsäuutisoinnista ja alan yleisestä negatiivisesta arvostelusta, uusi kysely kertoo.
Alan edunvalvontajärjestö Meton keskiviikkona julkistaman kyselyn mukaan 87 prosenttia korkeakoulutetuista vastaajista arvelee mediassa syntyneen mielikuvan vaikuttavan jo kielteisesti metsäalan vetovoimaan.
61 prosenttia vastaajista sanoo yksipuoliseksi ja tunnepohjaiseksi koetun uutisoinnin myös vähentäneen heidän omaa työhyvinvointiaan.
METSÄALAN asiantuntijat kertovat viihtyvänsä muuten työssään hyvin, mutta epäkohtiin keskittyvä julkisuus lisää nimenomaan asiantuntijatehtävissä toimivien kuormitusta.
Joidenkin suurten metsäyhtiöiden tekemät, paljon huomiota saaneet laiminlyönnit ja toimintavirheet leimaavat helposti kaikkia alan työntekijöitä.
Vastausten mukaan 16 prosenttia asiantuntijatason metsäosaajista on harkinnut ammatinvaihtoa, mutta vain pari prosenttia kertoo ettei lainkaan halua jatkaa metsätöissä. Tätä Meto sanoo pitävänsä merkkinä alan ihmisten sitoutumisesta ja työn yleisestä mielekkyydestä.
Metsäalan ammattilaiset ry:n kyselyyn vastasi yli 560 ihmistä.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.