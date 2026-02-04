Palkittu politiikan aikakauslehti.
4.2.2026 06:41 ・ Päivitetty: 4.2.2026 06:41

Inflaatio hidastui selvästi tammikuussa – koulutus kallistui vuodessa peräti 11 prosenttia

Mikko Huotari

Suomessa EU-säännöin mitattu inflaatio hidastui tammikuussa 1,0 prosenttiin, kertoo Tilastokeskus. Joulukuussa inflaatio oli 1,7 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tammikuussa eniten kallistui koulutus, peräti 11 prosenttia vuoden takaisesta.

Ruoan hinta nousi kaksi prosenttia. Alkoholijuomien ja tupakan pääryhmässä inflaatio oli runsaat kolme prosenttia.

Sen sijaan esimerkiksi liikenteen pääryhmässä hinnat eivät nousseet, vaan pysyivät tammikuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Hintakehitys oli maltillista myös terveysmenoissa ja asumisessa. Terveysmenot kallistuivat vain 0,1 prosenttia ja asuminen 0,2 prosenttia vuoden takaisesta.

EU-harmonisoidussa eli yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana muun muassa asuntolainojen korkoja. Siksi Suomessa viime aikoina koettu asuntolainojen korkojen lasku ei vaikuta EU-säännöin mitattuun inflaatioon.

EU:n tilastokeskus Eurostat julkistaa myöhemmin tänään euroalueen inflaatioluvut tammikuulta.

