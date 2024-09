Intiasta tullut Wallinheimo saapui kohuttuun kokoukseen – “Normaalikäytäntö on se, että…”

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo saapui hieman ennen kello 12:ta eduskunnan kansliatoimikunnan kokoukseen. Johannes Ijäs Demokraatti

Wallinheimo on kansliatoimikunnan jäsen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntaneuvokseksi esitetään kokouksessa oikeusasiamiehen­sihteerinä työskentelevää Pirjo Kainulaista vastoin sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemää pohjaesitystä, jossa virkaan haluttiin varatuomari Ismo Tuominen valiokunnan äänin 9-8. Hallituspuolueista valiokuntajäsen Päivi Räsänen (kd.) kannatti valiokunnassa Tuomisen valintaa.

Helsingin Sanomat on kertonut aiemmin, että Wallinheimo on keskeyttänyt talousvaliokunnan matkansa Intiaan ja hänet on hälytetty Suomeen sen vuoksi, että Kainulaisen nimitys voidaan varmistaa kansliatoimikunnassa.

Demokraatti tavoitti tänään Wallinheimon eduskunnasta juuri ennen valiokunnan kokousta.

– Lähtökohtaisesti hallitus aina katsoo, että jos tulee äänestystilanteita, että meillä on enemmän paikalla täällä porukkaa kuin oppositiolla. Tämä on ihan normaali käytäntö.

Kun Wallinheimolle huomauttaa, että normaali käytäntö on ollut myös se, että valiokunnat saavat valita neuvoksensa, hän toteaa, että ei osaa tätä kommentoida.

– Katsotaan nyt nuo perustelut ensin, hän toteaa viitaten todennäköisesti esitykseen kansaliatoimikunnalle.

Tätä vartenko tulit (Intiasta) puhtaasti?

– Normaalikäytäntö on se, että me aina varmistamme, että hallituksella (on) joka puolella enemmistö.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan neuvokseksi haluama Ismo Tuominen työskenteli aikanaan pitkään sosiaali- ja terveysministeriössä ja hänet muistetaan tiukasta alkoholipoliittisesta linjasta, jossa korostuivat alkoholin aiheuttamat haitat.

Helsingin Sanomat muistutti tänään, että Tuominen oli esimerkiksi keskeisesti vaikuttamassa siihen, että hanke pienpanimoiden etämyynnistä hautautui vuonna 2020. Hän teki asiasta vaikutusarvion, jota muun muassa kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo arvosteli.