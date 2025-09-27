Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

27.9.2025 06:19 ・ Päivitetty: 27.9.2025 06:19

Iran: Tuemme kaikki sopimuksia, jotka tuovat rauhan Gazaan

LEHTIKUVA / AFP / ANGELA WEISS
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa perjantaina 26. syyskuuta.

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo tukevansa kaikkia sopimuksia, jotka tähtäävät aselepoon Gazassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pezeshkian kommentoi asiaa perjantaina toimittajille YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

-  Mikä tahansa sopimus, joka voi lopettaa tämän tragedian ja joka voi pelastaa ihmishenkiä sekä estää naisia ja lapsia näkemästä nälkää, me tuemme sitä täysin rinnoin, Pezeshkian sanoi.

Aiemmin perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut uskovansa, että aseleposopimus on tehty.

Tätä ennen Trump oli jo sanonut torstaina, että sopimus aselevosta Gazassa on melko lähellä. Trump kertoi tuolloin keskustelleensa asiasta Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja muiden Lähi-idän maiden johtajien kanssa.

KAKSITOISTA maata ilmoitti perjantaina uudesta koalitiosta, jonka tarkoituksena on tukea taloudellisessa ahdingossa olevaa palestiinalaishallintoa.

Yhteenliittymässä ovat mukana muun muassa Britannia, Ranska, Espanja, Tanska, Islanti, Norja ja Saudi-Arabia.

Ryhmän tarkoituksena on vakauttaa hallintoelimen talous, säilyttää sen toimintakyky sekä ylläpitää turvallisuutta, Espanjan ulkoministeriö kertoi lausunnossa.

PALESTIINALAISHALLINNON pääministerin Mohammad Mustafan kanslian mukaan koalitio on luvannut ainakin 170 miljoonaa dollaria hallinnon rahoittamiseen.

Israel kerää verotuloja palestiinalaishallinnon puolesta. Neljä kuukautta sitten Israelin äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich kuitenkin keskeytti kaikki maksut palestiinalaishallinnolle. Smotrich sanoi ajavansa palestiinalaishallinnon kaatamista ”taloudellisen kuristamisen” avulla tavoitteenaan estää Palestiinan valtion perustaminen.

