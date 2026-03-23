Iran uhkaa miinoittaa Persianlahden, jos sen rannikolle tai saarille hyökätään

Israel aloitti maanantaina uuden aallon iskuja Irania vastaan, ja Iran uhkasi kostaa iskemällä Lähi-idän alueen tärkeään infrastruktuuriin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin media raportoi maan pääkaupungissa Teheranissa kuulluista räjähdyksistä, kun taas Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit ilmoittivat torjuvansa Iranin ohjuksia ja drooneja.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtajan Fatih Birolin mukaan Persianlahden alueella ainakin 40 energia-alan kohdetta on vaurioitunut vakavasti tai erittäin vakavasti konfliktissa, joka sai alkunsa Israelin ja Yhdysvaltojen aloitettua iskut Iraniin helmikuun lopussa.

Iran on vastannut iskemällä ohjuksin ja droonein Israeliin ja Persianlahden alueelle. Iran on myös rajoittanut liikennettä Hormuzinsalmessa, jonka kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

Maanantaina Iran myös uhkasi sijoittaa merimiinoja Persianlahteen, jos Yhdysvallat ja Israel hyökkäävät sen rannikoille tai saarille. Iranin valtion mediassa julkaistussa puolustusneuvoston lausunnossa sanottiin, että kaikki vihollisen yritykset hyökätä Iranin rannikoille tai saarille johtavat siihen, että reitit ja yhteyslinjat Persianlahdella ja sen rannikkoalueilla miinoitetaan.

Puolustusneuvosto toimii Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston alaisuudessa. Se perustettiin Iranin ja Israelin viime vuoden kesäkuussa käymän 12 päivän sodan jälkeen.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump puolestaan uhkasi Yhdysvaltojen iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea kokonaan laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa.

Trump esitti uhkauksen viestipalvelu Truth Socialissa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Määräaika umpeutuu siis tiistain vastaisena yönä.

Iranin vastaus Trumpin uhkauksiin oli jyrkkä. Maan parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf vakuutti, että alueen elintärkeä infrastruktuuri katsottaisiin ”oikeutetuksi kohteeksi, joka tuhottaisiin peruuttamattomasti”, jos Trump toteuttaisi uhkauksensa.

Viime päivinä Iran on sallinut muutaman ”ystävällismieliseksi” katsomansa maan aluksen kulun Hormuzinsalmen läpi. Samalla Iran on varoittanut estävänsä alukset maista, jotka ovat sen mukaan osallistuneet hyökkäykseen sitä vastaan.

Iranin parlamentti harkitsee maksujen määräämistä vastineeksi turvalliselle Hormuzinsalmen läpikululle. Ghalibaf on kuitenkin sanonut, ettei laivaliikenne palaisi sotaa edeltävälle tasolle.

Trump on antanut vaihtelevia aikatauluja ja tavoitteita sodalle. Vain päivää ennen Iranin voimalaitoksiin kohdistettua uhkaustaan Trump sanoi, että hän harkitsee operaation päättämistä.

KIINA varoitti maanantaina, että uudet iskut Lähi-idässä voivat aiheuttaa kontrolloimattoman tilanteen.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Lin Jian sanoi tiedotustilaisuudessa, että konflikti ja sen vaikutukset Hormuzinsalmeen uhkaavat niin maailmanlaajuista energiaturvallisuutta kuin Kiinan öljytoimituksiakin ja että voimankäyttö johtaisi ainoastaan tuhoisaan kierteeseen.

- Jos sota laajenee ja tilanne huononee entisestään, koko alue voi syöksyä hallitsemattomaan tilanteeseen, Lin lisäsi kysyttäessä tuoreimmasta Trumpin esittämästä uhkauksesta.

Kiina on Iranin kumppani, mutta se on sanonut, ettei osallistu Iranin Persianlahden alueen valtioihin tekemiin iskuihin. Iran on tehnyt iskuja alueille, joissa on esimerkiksi Yhdysvaltain sotilastukikohtia.

Trumpin oli määrä vierailla Pekingissä tässä kuussa, mutta hän lykkäsi matkaansa sodan vuoksi. Trump on kehottanut Kiinaa ja muita maita auttamaan Hormuzinsalmen avaamisessa, mutta Kiina ei ole vastannut kehotukseen.

Kiina on pyrkinyt sovittelemaan tilannetta Lähi-idässä lähettämällä erityislähettiläänsä alueelle etsimään keinoja tilanteen rauhoittamiseksi. Kiinan ulkoministeri Wang Yi sanoi aiemmin tässä kuussa, ettei sodan olisi koskaan pitänyt tapahtua ja vaati lopettamaan konfliktin.

Myös toinen Iranin kumppani Venäjä otti kantaa Lähi-idän tilanteeseen Trumpin viikonloppuna esittämän uhkauksen jälkimainingeissa. Se vaati maanantaina Lähi-idän sodan ratkaisemista ”poliittisin ja diplomaattisin keinoin”.

- Se on ainoa keino, jolla voi tehokkaasti laukaista alueella katastrofaalisen jännittyneeksi kiristyneen tilanteen, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille tiedotustilaisuudessa.