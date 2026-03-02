Iranin pommitus jatkui, Persianlahden maat paheksuvat Iranin vastatoimia

Israel on jatkanut maanantaiaamuna iskujaan Iranin kohteisiin. Iranin omat lennokki-ja ohjusiskut konfliktista sivussa pysytelleisiin Persianlahden maihin suututtivat alueen öljyvaltioita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israel on kertonut aloittaneensa yöllä uuden iskujen aallon Iranin hallintoa vastaan muun muassa Teheranissa. Myös Yhdysvallat on sanonut jatkavansa sotatoimia niin pitkään kuin on tarpeen.

Iran sanoo, ettei se silti aio taipua neuvottelupöytään. Maan kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Ali Larijani kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

Päivityksessään Larijani kiisti mediatiedot, joiden mukaan iranilaiset virkamiehet olisivat yrittäneet päästä neuvottelupöytään Yhdysvaltain kanssa.

Mediatietojen mukaan Iranin vastaiskutkin jatkuisivat. Uusista räjähdyksistä on raportoitu ainakin Abu Dhabissa, Dubaissa, Dohassa, Manamassa ja Kuwaitissa.

Iran on viikonlopusta alkaen yrittänyt osua niissä yhdysvaltalaisiin kohteisiin ja lähetystöihin.

IRANIN VASTAISKUJEN oheismaaleiksi joutuneiden Persianlahden maiden yhteistyöjärjestön GCC:n jäsenvaltiot lupasivat puolustautuvansa Iranin hyökkäyksiä vastaan. Maat sanovat tarvittaessa myös vastaavansa aggressioon.

GCC:hen kuuluvat Arabiemiraatit, Bahrain, Saudi-Arabia, Oman, Qatar ja Kuwait.

Maat kokoustivat sunnuntaina videoyhteydellä muodostaakseen yhtenäisen vastauksen iskuista.

Maiden ulkoministerit kävivät sunnuntaisessa kokouksessa läpi ohjus- ja lennokki-iskujen aiheuttamia vahinkoja ja keskustelivat vakauden palauttamiseksi tarvittavista toimista.

- (Persianlahden maat) ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimiin puolustaakseen turvallisuuttaan ja vakauttaan sekä suojellakseen alueitaan, kansalaisiaan ja asukkaitaan, kokouksen jälkeen julkaistussa lausunnossa todettiin.

Lisäksi yhteistyöjärjestö vaati Irania lopettamaan välittömästi iskunsa. Maat sanoivat, että Persianlahden alueen vakaus ei ole pelkästään alueellinen huolenaihe, vaan ”globaalin taloudellisen vakauden perustavanlaatuinen pilari”.

LIBANONISSA Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah sanoo iskeneensä Israelia vastaan maanantain vastaisena yönä.

Lausuntonsa mukaan Hizbollah on ampunut raketteja ja lähettänyt lennokkeja kohti Israelia.

Iskut ovat Hizbollahin mukaan kostotoimi Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein kuolemasta. Khamenei sai surmansa Yhdysvaltain ja Israelin iskettyä Iraniin lauantaina.

Kyseessä on ensimmäinen isku, jonka tekijäksi Hizbollah on ilmoittautunut ​​marraskuussa 2024 solmitun aseleposopimuksen jälkeen.