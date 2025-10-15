Ulkomaat
15.10.2025 05:33 ・ Päivitetty: 15.10.2025 06:28
Israel: Avustuskuljetukset pääsevät nyt Gazaan
Israel päästää tänään Gazan kaistalle 600 avustusrekkaa ja avaa Rafahin rajaylityspaikan avustuskuljetuksille. Asiasta kertoo maan valtiollinen televisio.
Israelin yleisradioyhtiö Kanin mukaan Israel teki päätöksensä Gazan ja Egyptin välisen rajan avaamisesta sen jälkeen, kun terroristijärjestö Hamas oli palauttanut Israelille sen vaatimat neljän panttivangin ruumiit.
Israel oli uhannut päästää alueelle vain puolet sovituista avustusrekoista, ellei Hamas palauttaisi vainajia.
Haaretz-lehti kertoi tiistaina, että Israelin asevoimat uskoo Hamasin tietävän monien ruumiiden olinpaikan. Israelin armeijan mukaan Hamas ei ole tehnyt tarpeeksi ruumiiden löytämiseksi.
Ruumiiden paikantamista raunioituneessa Gazassa on kuvailtu vaikeaksi.
Israel palautti tiistaina 45:n hallussaan olleen palestiinalaisen ruumiit Pohjois-Gazassa sijaitsevaan sairaalaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelman mukaan Israelin tulee palauttaa viisitoista palestiinalaisten ruumista yhtä israelilaista ruumista kohden.
SODAN AIKANA Israel oli rajoittanut humanitaarisen avun, kuten ruuan ja lääkintätarvikkeiden, tuomista Gazaan. Kansainvälisen oikeuden mukaan siviileille suunnatun humanitaarisen avun pääsyä konfliktialueelle ei saa estää.
YK ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ovat vaatineet kaikkien Gazan kaistan rajanylityspaikkojen avaamista, jotta humanitaarista apua saataisiin toimitettua alueelle.
Ylityspaikkoja on osittain tuhoutunut, ja niitä olisi korjattava, jotta ne olisivat jälleen käyttökelpoisia.
Avustuksilla on ollut kiire, sillä YK julisti jo elokuussa, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä. Arvioiden mukaan lähes kaikki eli yli kaksi miljoonaa gazalaista tarvitsee humanitaarista apua.
Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.