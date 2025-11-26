Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

26.11.2025 08:52 ・ Päivitetty: 26.11.2025 08:53

Israel jatkaa sotilasoperaatioita Länsirannalla – Ihmisoikeusjärjestöt: Pakkosiirtoja ja siviiliuhreja

LEHTIKUVA / AFP / OMAR AL-QATTAA
Nainen ja lapsi tarkastelevat Israelin iskussa tuhoutunutta ajoneuvoa Gazan kaupungissa lauantaina 22. marraskuuta.

Israelin asevoimat on tänään ilmoittanut uudesta operaatiosta miehitetyllä Länsirannalla. Asevoimat sanoo, että kyseessä on terrorismin vastainen operaatio.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Gazan sodan aikana väkivalta on lisääntynyt Länsirannalla, eikä Gazan aselevolla ole ollut vaikutusta alueella.

Israelin asevoimat ilmoitti tammikuussa samankaltaisesta operaatiosta Länsirannalla. Operaatio on kohdistunut erityisesti palestiinalaisiin pakolaisleireihin.

Uutistoimisto AFP:n laskennan mukaan israelilaisjoukot ja siirtokuntalaiset ovat surmanneet yli tuhat palestiinalaista Länsirannalla sodan alettua. Monet surmatut ovat olleet taistelijoita, mutta joukossa on myös siviilejä.

Israelin virallisten tilastojen mukaan ainakin 44 israelilaista on kuollut palestiinalaisten iskuissa tai Israelin armeijan operaatioissa. Joukossa on sotilaita ja siviilejä.

OPERAATIOALUEELLA olevat palestiinalaiset ovat kertoneet, että useita perheitä on pakkosiirretty kodeistaan ja että kodit on otettu asevoimien operaation käyttöön, uutisoi israelilaislehti Haaretz.

Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat aiemmin tänä vuonna raportoineet, että kymmenet tuhannet palestiinalaiset ovat tänä vuonna joutuneet jättämään kotinsa Israelin asevoimien aiemman operaation takia. Asevoimien mukaan kyse on ollut terrorismin vastaisesta toiminnasta.

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön raportin mukaan yli 30  000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Tulkaremin, Nur Shamsin ja Jeninin pakolaisleireiltä. Leirit sijaitsevat Länsirannan pohjoisosassa, jossa myös uusi, tänään ilmoitettu operaatio toteutetaan.

Human Rights Watch toteaa raportissaan, että israelilaisjoukot ovat syyllistyneet tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana pakkosiirtoihin. Järjestö katsoo, että asevoimat on toiminut vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
25.11.2025
Lindtman SDP:n vaihtoehtobudjetista: ”Sopeuttaa voi muutenkin kuin kylmästi leikaten”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
25.11.2025
JHL: Työelämässä koettuun syrjintään saa huonosti apua – ”Kokemuksia on saatettu mitätöidä ja hyssytellä”
Lue lisää

Marjo Jääskä

Kirjallisuus
25.11.2025
Arvio: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaissa käsitellään luontokatoa, surua ja syrjintää
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
24.11.2025
Arvio: Viestiä ”työläisten paratiisista”: ”Täällä ihmisyydellä ei ole mitään arvoa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU