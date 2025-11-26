Ulkomaat
26.11.2025 08:52 ・ Päivitetty: 26.11.2025 08:53
Israel jatkaa sotilasoperaatioita Länsirannalla – Ihmisoikeusjärjestöt: Pakkosiirtoja ja siviiliuhreja
Israelin asevoimat on tänään ilmoittanut uudesta operaatiosta miehitetyllä Länsirannalla. Asevoimat sanoo, että kyseessä on terrorismin vastainen operaatio.
Gazan sodan aikana väkivalta on lisääntynyt Länsirannalla, eikä Gazan aselevolla ole ollut vaikutusta alueella.
Israelin asevoimat ilmoitti tammikuussa samankaltaisesta operaatiosta Länsirannalla. Operaatio on kohdistunut erityisesti palestiinalaisiin pakolaisleireihin.
Uutistoimisto AFP:n laskennan mukaan israelilaisjoukot ja siirtokuntalaiset ovat surmanneet yli tuhat palestiinalaista Länsirannalla sodan alettua. Monet surmatut ovat olleet taistelijoita, mutta joukossa on myös siviilejä.
Israelin virallisten tilastojen mukaan ainakin 44 israelilaista on kuollut palestiinalaisten iskuissa tai Israelin armeijan operaatioissa. Joukossa on sotilaita ja siviilejä.
OPERAATIOALUEELLA olevat palestiinalaiset ovat kertoneet, että useita perheitä on pakkosiirretty kodeistaan ja että kodit on otettu asevoimien operaation käyttöön, uutisoi israelilaislehti Haaretz.
Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat aiemmin tänä vuonna raportoineet, että kymmenet tuhannet palestiinalaiset ovat tänä vuonna joutuneet jättämään kotinsa Israelin asevoimien aiemman operaation takia. Asevoimien mukaan kyse on ollut terrorismin vastaisesta toiminnasta.
Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön raportin mukaan yli 30 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Tulkaremin, Nur Shamsin ja Jeninin pakolaisleireiltä. Leirit sijaitsevat Länsirannan pohjoisosassa, jossa myös uusi, tänään ilmoitettu operaatio toteutetaan.
Human Rights Watch toteaa raportissaan, että israelilaisjoukot ovat syyllistyneet tämän vuoden tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana pakkosiirtoihin. Järjestö katsoo, että asevoimat on toiminut vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta.
Kommentit
