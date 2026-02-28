Presidentti Donald Trump vahvistaa Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin. Trump kertoi asiasta videoviestissä Truth Social -viestipalvelussaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin mukaan iskujen tavoitteena on puolustaa Yhdysvaltojen kansaa eliminoimalla Iranin hallinnon aiheuttamat ”välittömät uhat”.

Trump perustelee lausunnossaan, että Iranin hallinnon toimet vaarantavat suoraan Yhdysvallat, maan joukot sekä sen ulkomailla sijaitsevat tukikohdat ja liittolaiset kaikkialla maailmassa.

Yhdysvallat ja Israel ovat iskeneet yhdessä Iraniin, kertoivat aiemmin muun muassa New York Times -lehti sekä uutistoimisto AP.

AP:n mukaan ainakin yksi iskuista olisi kohdistunut Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein toimiston lähistölle.

Israelin puolustusministeri Israel Katz vahvisti iskun aiemmin Israelin osalta ja kutsui sitä ”ennaltaehkäiseväksi”. Lausunnossaan hän ei kuitenkaan kertonut iskujen kohdetta.

- Israelin valtio on aloittanut ennaltaehkäisevän iskun Irania vastaan. Puolustusministeri Israel Katz on julistanut erityisen ja välittömän hätätilan koko maahan, ministeriön lausunnossa sanottiin.

IRANIN pääkaupungissa Teheranissa on kuultu ainakin kaksi voimakasta räjähdystä, kertoo uutistoimisto AFP.

Myös sosiaalisessa mediassa leviää videokuvia, joissa savupatsaita näyttää nousevan rakennusten ylle Teheranissa.

Vahvistamattomien tietojen mukaan räjähdyksiä olisi kuultu useampiakin.

IRANIN vastaiskujen varalta Israel on myös julistanut hälytystilan Israeliin. Asiasta on kerrottu israelilaisille tekstiviesteillä.

Israelin puolustusvoimat ilmoitti, että koulut sekä kaikki paitsi välttämättömät työpaikat on suljettu. Myös Israelin ilmatila on suljettu siviililentokoneilta.

Iran on sanonut aiemmin vastaavansa mihin tahansa siihen kohdistuvaan hyökkäykseen. Se on uhannut erityisesti Yhdysvaltojen tukikohtia, joita on Persianlahdella useissa maissa, mukaan lukien Qatarissa, Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa.

Yhdysvaltojen liittolaiset olivat yrittäneet taivutella Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia pidättäytymään iskuista ja keskittymään Omanin välittämiin neuvotteluihin Iranin kanssa.

Iran ja Yhdysvallat eivät tälläkään viikolla päässeet sopimukseen Iranin ydinohjelmasta Sveitsin Genevessä.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 28.2. kello 9.28 ja Trumpin lausunnolla kello 9.52.