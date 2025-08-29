Ulkomaat
29.8.2025 14:14
Israelilaismedia: Turkki katkaisee taloussuhteensa Israeliin
Turkki ilmoittaa katkaisevansa taloudelliset suhteet Israelin kanssa. Asiasta kertoo Turkin ulkoministeri Hakan Fidan muun muassa israelilaislehti Haaretzin mukaan.
Turkki aikoo myös sulkea ilmatilansa Israelin lentokoneilta. Maa ei myöskään aio jatkossa sallia turkkilaisten alusten kiinnittyä Israelin satamiin.
Turkki perustelee päätöstään Israelin toimilla Gazassa, joita maa kutsuu kansanmurhaksi.
YK:n erityiskomitea on arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.
