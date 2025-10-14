Ulkomaat
14.10.2025 13:45 ・ Päivitetty: 14.10.2025 13:45
Israelin asevoimat ja Hamas syyttävät toisiaan sopimusrikkomuksista.
Israelin asevoimien mukaan useita henkilöitä ylitti tiistaiaamuna rauhansuunnitelmassa sovitun Israelin ensimmäisen vetäytymisrajan. Asevoimien mukaan kyseessä oli selkeä aseleposopimuksen rikkomus.
Asevoimat sanoi joukkojen yrittäneen pitää henkilöt etäällä.
- Epäillyt eivät totelleet, mikä johti siihen, että joukot avasivat tulen uhan poistamiseksi, asevoimat kertoi julkaisussaan X-viestipalvelussa.
Israelilaismedia Haaretzin mukaan Hamas syytti Israelia aseleposopimuksen rikkomisesta, kun se tappoi useita palestiinalaisia tiistaiaamuna. Asevoimien kerrotaan surmanneen viisi palestiinalaista.
YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoija Francesca Albanese kommentoi surmia viestipalvelu X:ssä.
- Tämän kutsuminen ”rauhaksi” on sekä loukkaus että häiriötekijä, Albanese kirjoitti.
Hamasin tiedottaja vaati, että kaikki rauhansopimusta hyväksymässä olleet tahot valvovat Israelin toimia.
YK ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea vaativat kaikkien Gazan kaistan rajanylityspaikkojen avaamista, jotta humanitaarista apua saataisiin toimitettua alueelle.
Asiasta kertoivat Genevessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa järjestöjen tiedottajat.
Ylityspaikkoja on osittain tuhoutunut, ja niitä olisi korjattava, jotta ne olisivat jälleen käyttökelpoisia.
Israelin asevoimat kertoi myöhään maanantai-iltana, että neljän Gazassa pidetyn panttivangin ruumiit oli tuotu Israeliin. Asevoimat kertoi tiistaiaamuna saaneensa ruumiit tunnistettua.
Gazasta odotetaan vielä palautettavaksi 24 panttivangin ruumiit. Punainen Risti on toiminut välikätenä Hamasin ottamien panttivankien sekä kuolleiden panttivankien ruumiiden luovuttamisessa israelilaisviranomaisille.
Uutistoimisto Reutersin mukaan Punaisen Ristin tiedottaja Christian Cardon kertoi tiistaina, että kuolleiden panttivankien ruumiiden luovuttaminen on valtava haaste. Ruumiiden löytäminen Gazan raunioista voi Cardonin mukaan viedä päiviä tai viikkoja, eikä kaikkia ruumiita välttämättä löydetä koskaan.
YK:N, EU:n ja Maailmanpankin arvion mukaan Gazan jälleenrakentamiseen tarvitaan ainakin 70 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli noin 60 miljardia euroa.
YK:n tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että useat maat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja arabimaissa ovat halukkaita osallistumaan jälleenrakentamiskustannuksiin.
YK:n kehitysohjelman erityisedustaja Jaco Cilliers näkee, että Gazan täysi toipuminen sodasta voi kestää vuosikymmeniä.
