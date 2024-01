Israelin ja Yhdysvaltain välillä sanaharkkaa – ”Kommentit vastuuttomia”

Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir (kuvassa) on arvostellut Israelin tärkeintä liittolaista Yhdysvaltoja.

Yhdysvallat kritisoi taannoin Ben-Gvirin ja valtiovarainministeri Bezalel Smotrichin lausuntoja, joissa kaksikko vaati Israelin siirtokuntalaisten palauttamista Gazaan sekä palestiinalaisten lähtöä pois alueelta.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan kommentit olivat vastuuttomia ja tulenarkoja.

- Yhdysvallat on paras ystävämme, mutta meidän on tehtävä se, mikä on parasta Israelin valtiolle: satojen tuhansien muuttaminen pois Gazasta mahdollistaa Israelin asukkaille suojatun paluun kotiin ja elämän turvassa, ja se suojaa samalla Israelin sotilaita, Ben-Gvir kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Ihmisten karkottaminen sodan aikana kotiseudultaan tai olosuhteiden tekeminen sellaisiksi, etteivät he voi enää elää asuinpaikoillaan, ovat sotarikoksia.

Yhdysvallat on korostanut, että Gaza on ja pysyy palestiinalaisalueena.

Äärijärjestö Hamasin valvoma Gazan alueen terveysministeriö kertoi keskiviikkona yli 22 300 ihmisen saaneen surmansa liki kolme kuukautta kestäneessä Israelin hyökkäyksessä Gazaan. Haavoittuneita on yli 57 000.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin ja tappaneet 1 140 ihmistä, valtaosin siviilejä.