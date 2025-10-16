Israelin puolustusministeri: Sotatoimia jatketaan, jos Hamas ei palauta panttivankien ruumiita

Israelin puolustusministeri Israel Katz uhkasi maan jatkavan sotatoimiaan Gazassa, jos äärijärjestö Hamas ei noudata aseleposopimuksen ehtoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministerin kanslian keskiviikkoiltana julkaiseman lausunnon mukaan Katz on määrännyt asevoimia valmistelemaan suunnitelman Hamasin tuhoamiseksi.

Lausunnossa sanotaan Times of Israelin mukaan, että suunnitelma olisi tarkoitus panna käytäntöön, jos Hamas kieltäytyy panemasta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelmaa toimeen ja taistelun jatkaminen nähdään tarpeelliseksi. Lausunnossa mainitaan myös Trumpin suunnitelman kohta kuolleiden panttivankien palauttamisesta.

Hamasin oli määrä palauttaa kaikki sen hallussa vielä olleet elävät ja kuolleet panttivangit kolmen vuorokauden sisällä aseleposopimuksen voimaantulosta.

HAMAS ilmoitti keskiviikkona palauttaneensa Israelille kaikkien niiden panttivankien ruumiit, jotka se on pystynyt löytämään. Uutissivusto Axiosin viranomaislähteiden mukaan Israel on ilmoittanut Yhdysvalloille, että tiedustelutietojen perusteella Hamasilla on hallussaan useampia ruumiita kuin järjestö väittää.

- Tiedämme heidän pystyvän tekevän enemmän asian eteen, israelilainen viranomaislähde kertoi Axiosille.

Hamas on antanut Israelille viime päivien aikana yhteensä yhdeksän panttivangin ruumiit. Tuorein luovutus tapahtui keskiviikko-iltana, jolloin Israelin asevoimat vahvisti kahden panttivangin ruumiin saapumisen Israeliin. Israelin armeija kertoi torstaina aamulla tunnistaneensa ruumiit.

Hamasin pitäisi palauttaa vielä 19 panttivangin ruumiit, jos Israel vahvistaa keskiviikkona saamiensa ruumiiden olleen panttivankeja.

YHDYSVALTALAISVIRANOMAISTEN mukaan Hamas pyrkii noudattamaan aseleposopimusta ja luovuttamaan kuolleiden panttivankien ruumiit Israeliin. Asiasta uutisoivat viranomaislähteisiin perustuen uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalaiskanava CNN.

CNN:lle puhuneiden viranomaislähteiden mukaan Yhdysvallat ei katso Hamasin rikkovan sopimusta sen vuoksi, että se ei ole pystynyt palauttamaan panttivankien ruumiita.

Hamasin mukaan panttivankien ruumiiden löytäminen raunioituneesta Gazasta on ollut hankalaa.

- Koko Gazan kaista on murskana. Näkymä on kuin elokuvasta, viranomaislähde kommentoi AFP:lle.

Myös Trumpilta kysyttiin keskiviikkona Valkoisessa talossa, noudattaako Hamas sopimusta.

- He kaivavat. He löytävät paljon ruumiita, Trump sanoi.

Viranomaislähteiden mukaan Hamasille pyritään jakamaan tiedustelutietoja, joiden avulla se voisi löytää lähes kokonaan tuhoutuneelle Gazan kaistalle haudattujen panttivankien ruumiit.

Lähteiden mukaan Gazaan olisi tarkoitus tuoda ruumiiden paikantamiseksi myös turkkilaisia asiantuntijoita, jotka ovat etsineet ruumiita muun muassa maanjäristysalueilta.

Uutista täydennetty klo 9.33 Israelin armeijan tiedolla, että keskiviikkona saadut ruumiit on tunnistettu.