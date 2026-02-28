Ulkomaat
28.2.2026 12:04 ・ Päivitetty: 28.2.2026 12:04
Israelin yleisradioyhtiö: Iskujen kohteina olivat myös Iranin ylin johtaja ja presidentti
Israelin yleisradioyhtiön Kanin mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin Iraniin tekemät iskut oli kohdistettu myös Iranin ylimpään johtajaan, ajatollah Ali Khameneihin, sekä presidentti Masoud Pezeshkianiin.
Kanin mukaan asiasta on kertonut sille israelilainen turvallisuuslähde.
Israelilaismedia mainitsi kohteena olleen myös Ali Shamkhanin, joka on Khamenein neuvonantaja ja entinen puolustusministeri.
Median mukaan ei ollut selvää, onnistuttiinko iskuissa surmaamaan mainitut Iranin korkea-arvoiset johtajat.
Iran kertoi aiemmin presidentti Pezeshkianin olevan kunnossa.
New York Times -lehden mukaan satelliittikuvat osoittivat, että Ali Khamenein olinpaikaksi oletetussa korkean turvaluokan rakennuksessa Teheranissa oli aiheutettu suuria vahinkoja.
Lauantaiaamuna otettujen kuvien perusteella rakennuskompleksiin kuuluneita rakennuksia oli romahtanut, lehti kertoi.
