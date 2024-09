Trump on nyt viime vaaleja vaarallisempi, sillä hän on valmistautunut itsevaltiuteen paremmin

On monta syytä, miksi Donald Trump olisi valtaan päästessään vaarallisempi kuin vuonna 2016. Nyt hän on valmistautunut itsevaltiuteen paremmin. Janne Riiheläinen

Kenties yleisin määre Yhdysvaltain republikaanipuolueen presidenttiehdokkaan Donald Trumpin tekemisistä on ”ennenkuulumaton”.

Kysymys ei ole vain siitä, mitä hän sanoo ja tekee. Syvää ihmetystä politiikan tutkijoissa herättää myös se, miten Trump onnistuu asioissa, joissa ei pitäisi onnistua ja selviää vaikeuksista, joista ei pitäisi selviytyä.

Kyllä Trumpilla onneakin on. Silti ennen kaikkea kysymys on kyvyistä, toimintatavoista ja kokonaisuudesta, jolla hän raivaa tietään läpi hyvien tapojen, normien ja lakien.

Hallintokoneistolla ja vapaalla medialla on merkittävät vastuunsa lainmukaisuuden ja demokratian puolustamisessa. Nykyinen Yhdysvaltain poliittinen ilmapiiri ja Trump taustajoukkoineen ovat kuitenkin nakertaneet näihin riittävästi heikkouksia.

Kannattajien hurmoksellisuus mahdollistaa Trumpille ennenkuulumattomia vapauksia.

Washington Post laski Trumpin ensimmäisellä kaudellaan valehdelleen tai esittäneen harhaanjohtavan lausunnon yli 30 000 kertaa.

Taannoin konservatiivikristittyjen vaalitilaisuudessa Trump lupasi, ettei heidän tarvitse enää neljän vuoden päästä äänestää uudelleen tavoitellakseen muutosta.

Tarkoittaako retoriikka sitä, että Trump tekisi uudistuksia joita ei voi perua, sitä emme tiedä. Joka tapauksessa Yhdysvallat olisi hänen seuraavan kautensa päättyessä 2028 tyystin erilainen maa kuin nyt.

ITSE VALTIAS

Donald Trumpin (s. 1946) keskeinen voimavara on jo lapsuudesta asti ollut häpeilemätön itsekes­keisyys.

Kuvaavaa on tapaus vuodelta 1991. Tällöin Trump soitti toimittajalle esiintyen omana tiedottajanaan ja kehuskellen kiinteistöyrittäjän seksuaalisella menestyksellä – minkä luulisi olevan bisnesten kannalta epärelevantti asia.

Trump on myös äärimmäisen harvoin pyytänyt anteeksi sanomisiaan, vaikka syytä siihen olisi jatkuvasti. Trumpin psyyke näyttää kestävän poikkeuksellisia asioita, kuten valehtelusta kiinni jäämistä.

Vielä alkuvuonna 2016 moni politiikantutkija arveli, että presidenttiehdokkuus rauhoittaisi Trumpia, ja että viimeistään virassa hän käyttäytyisi eri tavalla kuin kohujulkkiksena. Jo virkaanastujaisten puhe ja räikeä valehtelu tilaisuuden yleisömäärästä kertoivat, ettei Trump halua muuttaa käytöstään.

Trump, kuten jokainen ihminen, arvioi muita oman maailmankuvansa kautta. Itsensä hän näkee täydellisenä, mutta samalla hän tuntuu kaipaavan määrättömästi kannattajiensa ihailua. Eri mieltä olevat ovat hänelle vastustajia, mustavalkoisesti jopa vihollisia.

Trump haluaa muun muassa laittaa häntä tutkineet kongressin jäsenet vankilaan. Hän kuvaa itsensä vaihtoehdoksi, joka pelastaa Yhdysvallat demokraattien puolelta uhkaavalta tuholta. Sisäisen vihollisen välitön vaara on ollut alusta asti keskeinen teema Trumpin politiikassa. Hän sanoo olevansa vihattu, koska on kannattajiensa ja ”niiden” välissä.

Trumpin persoonaan kuuluu myös välinpitämätön suhde totuuteen. Washington Post laski hänen ensimmäisellä kaudellaan valehdelleen tai esittäneen harhaanjohtavan lausunnon yli 30 000 kertaa.

Amerikkalaisessa kielenkäytössä on tälle oma terminsä, paskanpuhuja. Karkea ilmaisu tarkoittaa ihmistä, joka ei sinällään pyri valehtelemaan vaan sanoo, mitä kulloinkin hyödylliseksi näkee totuudesta tai todisteista välittämättä.

Tammikuun 6. päivänä vuonna 2021 Trump katseli televisiosta, kun hänen vaalitappiosta suuttuneet kannattajansa tunkeutuivat Capitol-kukkulalle uhaten varapresidentin ja kongressin jäsenten henkeä. Vasta tunteja myöhemmin Trump taipui käskemään väkivaltaiset valtaajat poistumaan. He tottelivat, koska kokivat mellakoineensa hänen lähettäminään.

Trump kunnioittaa voimaa ja valtaa, ja tästä kertoo hänen itsevaltiaiden ihailunsa. Trump on julistanut, että valintansa jälkeen hän olisi jo ensimmäisenä päivänä ”diktaattori”. Tästäkään emme tiedä, miten tosissaan mies puhuu.

Länsimaisissa demokratioissa poliitikko menettää yleensä kannatustaan, jos hänet tuomitaan rikoksista tai väärinkäytöksistä. Trump on tässä poikkeus. Hän sanoi jo esivaalikamppailussa 2016, että voisi seisoa keskellä katua New Yorkissa ja ampua jonkun menettämättä äänes­täjiä. Trumpia ja hänen kannatustaan eivät rajoita normaalit sosiaaliset normit, ja tätä on ollut vaikea selittää.

PUOLUEENSA MUUTTAJA

Kun Mitt Romney hävisi vuoden 2012 presidentinvaalit Barack Obamalle, republikaaninen puolue teetti raportin tappion syistä. Keskeisiin johtopäätöksiin kuului, että puolueen olisi puhuteltava uudenlaisia ihmisiä ja muututtava maltillisemmaksi.

Trumpin aikana puolue on kulkenut täysin vastakkaiseen suuntaan. Kukaan poliittista tulevaisuutta havitteleva republikaani ei kritisoi edes miedosti Trumpia. Liz Cheneyn kaltaiset, Trumpia vastustaneet republikaanit karkotetaan puolueesta.

Keväällä 2024 Trump vaihdatti puolueensa johtajiston nimittäen sinne muun muassa miniänsä Lara Trumpin. Näin hänen otteensa puolueesta, ja myös sen rahapussista, on tiukka.

Rahaa vaatii paitsi kampanja myös Trumpin valtavat oikeuskulut, joihin myös vaalirahaa käytetään.

Trumpin varapresidenttiehdokkaakseen ottama J. D. Vance on samalla hänen seuraajaehdokkaansa puoluekoneistoon. Trumpismi ei häviä puolueesta, vaikka Trump siirtyisikin jossain vaiheessa sivuun. Maltillisempi väki sen sijaan kaikkoaa pikkuhiljaa, ja puolue radikalisoituu entisestään.

Mikäli republikaanit saavat enemmistön senaattiin ja edustajainhuoneeseen, Trump saa heidän kauttaan lainsäädäntövallan ja toimeenpano­vallan.

JOHTAJAN TAVAT

Trump teki uransa korruptiontäyteisellä kiinteistöalalla. Yritystoiminta on ollut usein oikeudessa. Kun Trump-yhtiöt tuomittiin veronkierrosta, firmasta löytyi kaksi kirjanpitoa, toinen verottajalle ja toinen omaan käyttöön.

Trump suhtautuukin avoimesti lakeihin ja säädöksiin kuin mafiapomo. Hän on aina viaton ja vainottu, ja häntä vastaan todistavat valehtelevat.

Todennäköisesti ehdokkaan ainoat luottoihmiset ovat hänen perheenjäsenensä. Trump toi mukanaan valkoiseen taloon tyttärensä Ivankan ja tämän miehen, Jared Kushnerin. Vävyllä oli vaikeuksia saada työhön tarvittava turvaluokitus, koska FBI:n tarkastajat pitivät miehen kontaktiverkostoa epäilyttävänä. Lupa kuitenkin heltisi FBI:n johdon kautta.

Trump on jo vuosikymmenten ajan tottunut antamaan käskynsä epäsuorilla tavoilla, joista ei jää oikeudessa kiinni. Hyvä esimerkki tästä on hänen puheensa, jonka seurauksena väki lähti valtaamaan Capitolia. Hän sanoi kuulijoilleen vain, että he ovat menettämässä maansa, jos eivät nyt taistele, ”fight like hell”.

Trump vaatii alaisiltaan ehdotonta tottelevaisuutta, jopa lakien ja etiikan yli. Hänen kansliapäällikkönään toiminut ex-kenraali John Kelly muisteli kirjassaan, miten Trump oli tuskastunut asevoimiensa johtoon.

Presidentti oli valittanut Kellylle, miksi he eivät olleet kuin Hitlerin kenraalit, jotka tottelivat varauksetta päättömiäkin käskyjä.

Trump vaatii lojaalisuutta, joka edellyttää ihmisen olevan samaa mieltä hänen kanssaan. Vastaavasti hän on auttanut pulaan joutuneita apureitaan.

Viimeisenä päivänään presidentin virassa hän armahti entisen päästrateginsa Steve Bannonin, jota syytettiin varojen huijaamisesta Trumpin kannattajilta. Jo aiemmin Trump oli armahtanut entisen kampanjapäällikkönsä Paul Manafortin ja peruuttanut likaisten temppujen erikoismiehen Roger Stonen saaman vankilatuomion. Kumpikin näistä piti suunsa kiinni Trumpin kampanjan Venäjä-yhteyksiä koskevassa tutkinnassa.

PAREMPI KONEISTO

Kun Trump voitti presidentinvaalit vuonna 2016, hänen lähipiirinsä ja kampanjakoneistonsa oli valmistautumaton käytännön vallansiirtoon. Siirtymäkausi ja virkakunnan vaihdos oli kaoottinen, ilman kunnon ohjelmia tai suunnitelmia.

Presidentin ”hallintotöissä” Trump oli taitamaton ja laiska. Neljästä vuodestaan Valkoisessa talossa hän käytti yhteensä kymmenen kuukautta golfaten.

Alkuvaiheen kaaos ei toistu, jos Trump valitaan toiselle kaudelle. Iso joukko konservatiivisia ajatushautomoita ja säätiöitä loi vuosikymmenen alussa Project 2025 -nimisen hankkeen, jolla on kasvatettu valmiiksi uusia lojaaleja virkamiehiä hyödyntämään Trumpin voittoa. Tämä varmistaa, että seuraava republikaanihallinto pystyy tehokkaasti ja nopeasti toteuttamaan konservatiivista politiikkaa.

Aivan kautensa lopussa Trump perusti Schedule F appointment -nimisen virkaluokan, joka laajensi merkittävästi presidentin oikeut­­ta nimittää ja erottaa erilaisia valtiokoneiston viranhaltijoita. Se ehti olla voimassa vain lyhyen aikaa; presidenttinä Joe Biden peruutti määräyksen ensitöikseen. Schedule F tullee uudestaan voimaan, jos Trump valitaan.

Trump on itse kieltänyt tietävänsä Project 2025-hankkeesta mitään, mutta siinä on mukana toistasataa hänen hallinnossaan palvellutta ihmistä. Kun hanke alkoi tänä vuonna saada negatiivista mediahuomiota, Trumpin kampanja on ottanut siihen etäisyyttä.

USKON ASIALLA

Maallistuneessa Euroopassa on helppo unohtaa, miten keskeinen tekijä uskonto on edelleen Yhdysvaltain politiikassa. Trumpin taustalla on voimakkaita uskonnollisia toimijoita, joilla on omat suunnitelmansa voiton varalle.

Trump kosiskelee häpeämättömästi arvokonservatiivisten kristittyjen järjestöjen ja äänestäjien tukea.

Trumpin epäuskonnollinen käytös seksiskandaaleineen ja syrjähyppyineen on pakottanut moraalia korostavat piirit etsimään syitä ohittaa hänen heikkoutensa. Evankelikaalisissa piireissä Trumpia verrattiin jo vuonna 2016 Persian keisari Kyyrokseen, joka Vanhan testamentin mukaan vapautti juutalaiset ja antoi heille luvan rakentaa Jerusalemin temppeli uudelleen – vaikka olikin pakana.

Kristillisten yhteisöjen mainonnassa Trump esitetään nyt valtiaana, joka pinnallisesta kelvottomuudestaan huolimatta tekee Jumalan työtä. Trump itsekin korostaa, miten hän tekee asioita, joihin kukaan muu ei pysty.

Samalla Trumpista itsestäänkin on tullut kannattajille messias, lähes uskonnollinen hahmo. Kesän 2024 murhayritys vahvisti kuvaa hänestä Jumalan valitsemana työkaluna.

Trumpin koneisto käynnisti vastikään kirkkoihin suunnatun ”Believers for Trump” -äänestysaktiivisuuskampanjan. Siinä Trump lupaa parantaa uskonnon asemaa joka tasolla.

Konservatiivikristittyjen tavoitteena on tuoda kristinusko symboleineen takaisin kouluihin, virastoihin ja kaikkialle muualle, joista niitä on pidetty poissa valtion ja uskonnon erottavilla laeilla. Tämä positiiviseksi uskonnonvapaudeksi nimitetty pyrkimys on käytännössä kristinuskon ylivallan tavoittelua.

Mukana on myös uskoa valkoisen rodun, jos ei nyt ylivaltaan niin ainakin oikeu­teen pitää Yhdysvallat itsellään.

Myös muunlaiset syvemmän päädyn lahkot kiinnostavat Trumpia. Edellisellä kaudellaan hän flirttaili avoimesti QAnon-salaliittoteorian kanssa. Nyt samanlainen Trumpin tavoittelema ryhmä on fanaattisimmat kryptovaluuttojen harrastajat, jotka myös kokevat raha­eliitin vainoavan heitä.

Taannoin suuressa kryptokonferenssissa Trump lupasikin erottaa kryptokansaa piinaavat ”pahat” valvontaviranomaiset. Lupausten taustalla lienee myös toive saada kryptorahaa vaalikampanjaan.

OIKEUS PUOLELLANI

Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmässä tuomarien tehtäviin kuuluu lakien tulkitseminen ja soveltaminen. Heidän ratkaisunsa voivat luoda ennakkotapauksia, jotka ohjaavat tulevia oikeudellisia tulkintoja. Kaikilla presidenteillä on ollut haluja vaikuttaa ylempien oikeus­asteiden tuomarien valintaan puo­lueensa hyväksi.

Presidenttinä Trump nimitti poik­keuksellisen suuren määrän liittovaltion tuomareita eri asteille. Kun republikaanit saivat korkeimpaankin oikeuteen selvän konservatiivienemmistön, seurauksena oli muun muassa kansallisen aborttioikeuden peruuttaminen vuonna 2022.

Trump on koko uransa aikana tottunut käräjöimään asioista. Presidenttikaudellaan Trump selvisi kongressissa republikaanien äänillä kahdestakin virka­rikossyytteestä. Tuomio olisi tarkoittanut vaalikelvottomuutta. Vuoden 2023 aikana häntä vastaan nostettiin 91 syytettä neljässä eri rikosjutussa.

Trumpin strategia häntä vastaan nostetuissa syytteissä on aina ollut viivyttäminen, ja se on onnistunut. Neljästä nyt käynnissä olevasta oikeusprosessista ehkä vain yksi saadaan loppuun ennen marraskuun vaaleja.

Halpaa tällainen juristiarmeijan vaatima strategia ei ole, mutta Trump on pannut kannattajansa maksamaan viulut. Vaalirahailmoitusten mukaan Trump käytti vuonna 2023 55 miljoonaa dollaria vaalirahaa asianajokuluihinsa.

Trumpin ensimmäisellä kaudella monet hänen hankkeensa pysähtyivät siihen, että ne eivät olleet laillisia. Samoin hänen yrityksensä kääntää syksyn 2020 vaalitulosta kymmenillä ja kymmenillä oikeusjutuilla epäonnistuivat.

Nyt tulevissa vaaleissa olennaisten osavaltioiden vaaliviranomaisten joukossa on suuri määrä Trumpin kannattajia, jotka lienevät valmiita auttamaan mahdollisissa samanlaisissa pyrkimyksissä.

Kesällä 2024 maan korkein oikeus päätti, että vastedes presidenteillä on täydellinen immuniteetti viranhoidossaan. Tämä tulee muuttamaan ennestään hyvin vahvan presidenttiyden luonnetta melkeinpä itsevaltaiseksi.

Jos presidenttiä vastaan nostetaan syyte yksityisasiasta, siinä ei saa käyttää todisteena mitään virkatoimiin liittyvää, esimerkiksi keskusteluja Valkoisen talon henkilökunnan kanssa.

Tämä tekee käytännössä lähes mahdottomaksi syyttää presidenttiä mistään virkakautensa aikaisesta teosta.

Yhdysvalloissa on 50 vuoden takaisen Watergate-skandaalin jälkeen yritetty pitää oikeusministeriötä epäpoliittisena osana valtionhallintoa. Trump haluaisi toisella kaudellaan ottaa oikeusministeriönkin suoraan presidentin ohjaukseen. Tällöin hän voisi lopetuttaa kaikki liittovaltion oikeusjutut häntä vastaan.

KAIKILLA OMAT TOTUUDET

Yhdysvaltain politisoituneessa mediakentässä kansalainen voi halutessaan seurata vain omia näkemyksiään vahvistavia uutiskanavia. Trumpin kannattajat ja vastustajat voivatkin rauhassa pysyä omissa todellisuuskuplissaan – joissa Trumpin tekemiset kiinnostavat molempia.

Televisiokanava Foxin konservatiivinen katsojakunta haluaa katsella Trumpia ja hänen kannattamistaan. Liberaalin MSNBC-kanavan katsojat haluavat nähdä Trumpia ja hänen vastustamistaan.

Kun Capitol-valtauksen seurauksena Trump heitettiin ulos suurilta somealustoilta, hän perusti oman sosiaalisen median palvelunsa, Truth Socialin. Siellä hän on saanut puhua vapaasti omiaan ja omilleen.

Poliitikon sanat ovat poliitikon tekoja. Trumpin jatkuva ja seuraukseton valehtelu tekee sen, että aito poliittinen keskustelu hänen linjanvedoistaan on käytännössä mahdotonta.

Keskustelua voi toki käydä ja uutisia tehdä, mutta sillä ei juuri ole vaikutusta ihmisten asenteisiin saati kannatukseen.

MITÄ TAPAHTUISI

Yhdysvalloissa sisäisen vallankäytön kolmijako-oppi ja checks and balances -järjestelmä ovat perustuslaillisia periaatteita. Niillä varmistetaan, ettei yksikään hallinnonhaara (lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomioistuimet) saa liikaa määräysvaltaa.

Trump ja hänen taustavoimansa ovat huolellisesti rakentaneet elementtejä, jotka auttaisivat Trumpia sivuuttamaan nämä periaatteet.

Trumpin päästrategina toiminut Steve Bannon on kertonut olevansa leninisti, joka uskoo siihen, että vanha pitää hävittää uuden tieltä. Tämä lähestymistapa voi osaltaan selittää Trumpin politiikan määrätietoista hakeutumista konflikteihin olemassa olevien normien kanssa.

Demokratian voi haihduttaa demokraattisesti, kuten Unkarin esimerkki osoittaa. Viktor Orbán onkin yksi Trumpin suosikeista.

Yksi Trumpin keskeisiä lupauksia on ollut karkottaa yli kymmenen miljoonaa laittomasti maassa oleskelevaa siirtolaista. Olisiko se mahdollista?

Hankkeessa tarvitaan valtava määrä suunnittelua, logistiikkaa ja joukkoja. Miljoonien ihmisten joukkopidätykset, kokoamisleirit ja rajan yli karkottaminen ovat valtava operaatio, johon on resursseja vain Yhdysvaltain asevoimilla.

Armeijaa ei saa lain mukaan käyttää Yhdysvaltojen maaperällä, joten Trump on ilmoittanut komentavansa työhön osavaltioiden kansalliskaartit ja poliisit. Liittovaltion asioissa presidentti voikin niin tehdä.

Pelkkä yritys toteuttaa ihmisten ja perheiden massakarkotuksia aiheuttaa hyvin todennäköisesti konflikteja liittovaltion ja ainakin demokraattien hallitsemien osavaltioiden välillä.

Mitä äärimmäisempiä asioita Trump taustajoukkoineen yrittää toteuttaa, sitä suuremmaksi kasvaa riski Yhdysvaltojen murenemisesta, jopa yhteenotoista.

Vaikuttaa siltä, että monet yhdysvaltalaiset konservatiivit ovat unohtaneet Yhdysvaltain syntyhistorian. Uusi maailma houkutteli Euroopasta ihmisiä, jotka pakenivat uskonnollisia vainoja tai itsevaltiaiksi nousseita tyranneja.

Jos Donald Trump valitaan, hän taustavoimineen muuttaa Yhdysvaltoja yhä enemmän kansalliskiihkoisen kristillisyyden ja itsevaltiaan presidentin hallitsemaksi yhteiskunnaksi. Riippumatta siitä, miten he tässä onnistuvat, on helppo ennustaa Yhdysvaltojen hajoavan ainakin henkisesti.