26.11.2025 06:07 ・ Päivitetty: 26.11.2025 06:07
Jair Bolsonaro vankilaan 27 vuodeksi
Brasilian entinen presidentti Jair Bolsonaro on aloittanut vankeusrangaistuksensa suorittamisen.
Brasilian korkein oikeus määräsi tiistaina, että 70-vuotias Bolsonaro on käyttänyt kaikki valitusmahdollisuutensa ja tuomio on lopullinen. Oikeus määräsi vankeustuomion istumisen alkavan välittömästi.
Korkeimman oikeuden päätöksestä huolimatta Bolsonaron asianajaja sanoi heidän aikovan edelleen valittaa tuomiosta.
Bolsonaro tuomittiin syyskuussa vallankaappausyrityksestä 27 vuodeksi vankeuteen.
Bolsonaro on jo neljäs Brasilian entinen presidentti, joka on saanut vankeustuomion sen jälkeen, kun maan sotilasdiktatuuri kaatui vuonna 1985.
