Jani Mäkelä avaa nyt Pekka Aittakummun loikan taustat – erivapauksia ei ole luvassa esimerkiksi alkoholiäänestyksessä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on lihomassa pian yhdellä jäsenellä, kun keskustalainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaihtaa puoluetta. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän työvaliokunta tekee huomenna Aittakummun siirtymisestä esityksen ryhmälle ja ryhmä päättää asiasta torstaina.

– Koen, että ryhmä ottaa hänet avosylin vastaan, Mäkelä ennakoi.

Aittakumpu on silloin tällöin ottanut keskustassa erivapauksia äänestyskäyttäytymisessä. Nyt kun hän menee hallitukseen, hänen luonnollisesti oletetaan tukevan hallituksen linjaa.

Mielenkiintoista onkin nähdä, miten Aittakumpu vanhoillislestadiolaistaustaisena edustajana äänestää esimerkiksi hallituksen esittäessä alkoholilakiin muutosta, joka mahdollistaa juomien toimittamisen asiakkaalle. Lakimuutos toisin sanoen sallisi alkoholijuomien kotiinkuljetuksen ja verkkokaupan.

Jani Mäkelä sanoo, että varmasti Aittakummulle on itselleenkin selvää, että hallituksessa toimitaan niin kuin hallituksessa toimitaan.

– Hän on tämän ratkaisun tehdessään tiennyt lähtevänsä hallituspuolueeseen. Lisää aiheesta Keskustasta perussuomalaisiin siirtyvä Aittakumpu: “Tämä ei ole ristiriidassa vakaumukseni kanssa”

Eli ei ole mitään erityisehtoja hänelle, vapauksia?

– Ei varmaan semmoinen ole mikään hyvä lähtökohta, että sellaisia lähdetään määrittelemään.

Eli sellaisia ei ole hänelle määritelty, että hänen kuuluu äänestää hallituksen linjan mukaan?

– Hallituksen mukaan äänestäminen on hallituspuolueessa se lähtökohta.

Lähtökohta? Mitä se tarkoittaa, että se on lähtökohta? Voiko esimerkiksi olla luvalla pois äänetyksestä?

– Onhan tässä tapahtunut hallituspuolueissa valitettavia lipeämisiä, mutta niitä on nyt tässä matkan varrella käsitelty ja sanktioitu. Ne ovat aina poikkeuksia ja tavallaan ei-toivottuja tapauksia.

Jos hän lipeää teillä, sanktioidaanko se?

– Kohdellaan kuten muitakin ryhmän jäseniä. Ei siinä mielessä mitään erivapauksia.

Mitään ei ole siis ennalta Aittakummun kanssa sovittu äänestyskäyttäytymisestä minkään kysymyksen suhteen?

– Ei ole tällaista minulla tiedossani, että olisi sovittu.

Mäkelän mukaan Aittakumpu ei ole myöskään kysynyt häneltä mahdollisuutta äänestää joissakin asioissa toisin.

MÄKELÄ sai tietää Aittakummun aikeesta vaihtaa puoluetta viime viikolla omien sanojensa mukaan “hyvissä ajoin”. Aittakumpu ilmoitti julkisuuteen lauantaina, että hän vaihtaa puoluetta.

Demokraatti kysyi Mäkelältä, toivooko perussuomalaiset saavansa nyt keskustaa perinteisesti tukeneista vanhoillislestadiolaisista äänestäjistä kannattajia.

– Meillä edustetaan perussuomalaisia. Jokaisella edustajalla on oma taustansa ja viiteryhmänsä, mistä tulee ja mistä on kannatuksensa ammentanut. Kuitenkin kaikki ovat tässä meidän yhteisessä kansanliikkeessä sitten perussuomalaisia edustamassa. Totta kai on myönteistä saada erilaisen taustan edustajia mukaan.

Mäkelä toteaa, että kansanedustajan lähteminen on aina sille liikkeelle – eli tässä tapauksessa keskustalle – tappio, joka edustajan menettää.

MUUN muassa valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) erityisavustajana taannoin työskennellyt Silja Silvasti toivotteli 4. lokakuuta Aittakumpua ulos keskustasta. Taustalla oli eittämättä se, että Aittakummun kommentit olivat alkaneet kalskahtaa varsin perussuomalaisilta. Tuskin Silvasti kuitenkaan arvasi, että näin voisi käydä.

– Mene jo hyvä mies perussuomalaisiin, kukaan ei estä sinua, Silvasti kirjoitti ja palasi vielä myöhemmin asiaa kommentoimaan sen jälkeen, kun Aittakummun ratkaisusta kuultiin:

– Sanoin mitä sanoin, Silvasti kommentoi englannista käännettynä.

– Kiinnitin kyllä huomiota siihen, että Aittakummun aiempia kommentteja kritisoitiin varsin kovasanaisesti vaikkapa heidän puolueensa nuorisojärjestön toimesta ja muutamat edustajakollegatkin taisivat ottaa vähän kielteistä kantaa näihin hänen kommentteihinsa. Tätä hieman ihmettelin, että minkä takia he omaa edustajaa käyvät lyömään tuolla tavalla, Jani Mäkelä kommentoi.

Mitä luulet, mikä on perimmäinen syy Aittakummun lähtöön (keskustasta). Onko siinä joitakin henkilökohtaisia syitä vai onko se ideologinen ja aatteellinen?

– Se on varmaan asia, mitä täytyy kysyä mieheltä itseltään, miksi hän tällaisen ratkaisun teki. Sitä joskus kysyttiin, olemmeko me jotenkin neuvoteltu tai houkuteltu häntä tähän ratkaisuun. Ei olla. Eli meiltä päin ei tässä asiassa oltu aloitteellisia hänen suuntaansa, että olisi mitenkään houkuteltu tai maaniteltu mukaan. Hän teki ratkaisunsa itse.

Hän oli itse aloitteellinen?

– Niin.