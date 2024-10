Jani Mäkelä jyrähtää hallituskumppani kokoomukselle – “Yleensä se on ollut RKP, joka potkii aisalle”

Kokoomus on esittänyt harkittavaksi, että perintö- ja lahjavero puolitettaisiin kahden vuoden ajaksi. Asiasta kertoi Talouselämälle kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.

Helsingin Sanomat on kertonut, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttisen mukaan Valkosen esitys ei varsinaisesti ole koko kokoomuksen esitys, vaikka se sellaisena Talouselämän jutussa esitelläänkin. Marttinen suhtautuu kuitenkin esitykseen myönteisesti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sen sijaan ei suhtaudu esitykseen myönteisesti.

Hän toteaa olevansa periaatteessa itse veronalennusten kannalla, mutta…

– Nyt alkaakin se iso mutta eli se, kun nyt on nostettu yleistä arvonlisäveroa, valtiontalous on kovassa alijäämässä, velkaa otetaan ennätysmääriä huolimatta isoista valtiontalouden menoleikkauksista, niin tällaisissa tilanteessa olisi oikein erikoinen paikka alkaa perustelemaan isoja veroaleja erityisesti tällaisessa verossa, jossa puhutaan henkilöistä, joilla on yleisesti varaa maksaa.

Sinänsä Mäkelä sanoo, että perintö- ja lahjaveroa pitäisi kohtuullistaa siinä mielessä, että ihminen ei joudu kohtuuttomaan asemaan perinnön saadessaan – esimerkiksi maksamaan veroa perinnöstä, jota ei tosiasiassa pidä hallussaan.

– Mutta se, että yleisellä tasolla käytäisiin kaikkien perinnönsaajien perintöverotusta keventämään tässä tilanteessa, on aika erikoista. Mistä vajauksen kattamiseen otettaisiin rahaa? Mäkelä ihmettelee kokoomusideaa.

MÄKELÄ hämmästelee myös sitä, että Valkosen ehdotuksessa verot puolitettaisiin kahdeksi vuodeksi. Perussuomalaisten ryhmyri muistuttaa, ettei verotus saisi olla poukkoilevaa. Sen pitäisi olla ennakoitavaa.

– Tuo vähentää luottamusta verotusta kohtaan.

– Lahjaveroalennuksella saisimme varallisuutta siirtymään niille polville, jotka sitä enemmän tarvitsevat – joilla on investointitarpeita henkilökohtaisessa elämässään ja sijoitushorisontti edessä. Samalla vauhdittaisimme yritysten sukupolvenvaihdoksia, Ville Valkonen lausui Talouselämälle.

Mäkelää Valkosen näkemykset eivät vakuuta. Mäkelä myöntää, että toki kaikilla veroaleilla on aina dynaamisia vaikutuksia ja jotakin toimintaa se kannustaisi.

– Mutta olen hyvin epäileväinen, että panos-hyötysuhde olisi erityisen hyvä veroaleksi. Parempiakin veronalennuksia löytyisi.

MÄKELÄ ei kuitenkaan varsinaisesti ylläty, että tällainen avaus tulee juuri kokoomuksen suunnalta.

– Ei se kyllä siinä mielessä yllätä, että heillähän on gallupit laskeneet tässä vähän aikaa ja kuntavaalit lähestyvät.

Toisin sanoen kysymyksessä voisi olla kokoomuksen vaalitemppu.

– Asiayhteys on aika ilmiselvän näköinen. Enhän minä tietysti tiedä, mitä he ovat itse miettineet tätä avausta tehdessään, mutta fakta on, että vaalit lähestyvät ja gallup on laskenut, Mäkelä pohtii.

Hän sanoo myös, että siinäkin mielessä kokoomusavaus on erikoinen, että harvemmin kokoomus pääministeripuolueena on lähtenyt “kaistanvaihto-operaatioihin”.

– Yleensä se on ollut RKP, joka potkii aisalle sieltä ja kehittelee omia juttujaan ohi hallitusohjelman. Se on heille tavallaan suotu pienpuolueena, että antaa heidän pyristellä. Mutta se että pääministeripuolue lähtee tällaiseen, on aika jännittävä tilanne.

ORPON hallituksen hallitusohjelman mukaan perintöveron korvaamista perintönä saadun omaisuuden luovutusvoittojen verotuksella selvitetään.

Mäkelä toteaa, että hallitusohjelmassa olevia asioita tuetaan.

– Niin kuin aikaisemmin sanoin, näen itsekin niin, että perintöveron ei pitäisi asettaa perinnön saajaa kohtuuttomaan asemaan. Perintöveron ei myöskään pitäisi viedä työpaikkoja sitä kautta, että yritykset eivät pysty jatkamaan, kun ei pystytä maksamaan perintöveroja ja firmat menevät konkurssiin, jos tulee sukupolvenvaihdoksia. Nämä ovat ihan oikeita ongelmia, joihin pitäisikin reagoida ja löytää ratkaisuja.

Eli voisi sanoa, että sinulla on ehkä myötämielinen suhtautuminen siihen, että siirryttäisiin luovutusvoittojen verotukseen?

– Jos selvitys osoittaa, että asiassa on järkevä ja se on tehtävissä sillä tavalla, ettei yhteiskunnalle aiheudu kohtuuttomasti tulonmenetyksiä, niin sehän voisi olla ihan oikea suunta. Mutta ehkä se viestini on se, että satojen miljoonien veroale tähän paikkaan, niin kyllä niille löytyisi parempaakin käyttöä kuin tämä (Valkosen ehdotus).

RKP on jo etukäteen kertonut, että se se luopuisi perintö- ja lahjaverosta Ruotsin mallin mukaisesti asteittain ja korvaisi sen luovutusvoittoverolla.

– Se on varmaan yksi niitä polkuja, jota tullaan selvityksessä katsomaan. En kuitenkaan usko, että tämä on ihan yhden hallituskauden asia tämän kokoluokan muutos. Puhutaan kuitenkin miljardiluokan veroreformista, Mäkelä kommentoi.

Et usko, että tällä hallituskaudella sitten vielä tehdään muuta kuin selvitys?

– En ota kantaa siihen, tehdäänkö mitään muuta kuin selvitys, mutta ehkä sanon sen, että kokonaisuudessaan tämmöisen muutoksen läpivieminen jäljellä olevan hallituskauden aikana olisi aikajanan puolesta aika epärealistinen ajatus.

Korjattu klo 12.55: Jani Mäkelä on perussuomalaisten, ei SDP:n, eduskuntaryhmän puheenjohtaja.