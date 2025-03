Janne Riiheläinen: Informaatiosodassa avautui uusi rintama – nyt valtiollisten valheiden vyöryä tulee myös lännestä

Venäjän vaikutusyrityksiin, propagandaan ja informaatiohyökkäyksiin olemme ehtineet Euroopassa tottua. Nyt kun valtiojohtoinen valheiden vyöry tuleekin lännestä, joudumme Suomessa opettelemaan myös sen torjumista. Janne Riiheläinen

Nyt, yli 11 vuotta Krimin valtauksen ja monitasoisten hybriditoimien jälkeen on jo kaikille selvää, että Venäjä pyrkii informaatiovaikuttamisen avulla vahingoittamaan demokraattisia maita ja edistämään omia valtapyrkimyksiään.

Vastikään ilmestynyt EU:n ulkosuhdehallinnon raportti kuvaa, mitä kaikkea Venäjä, yhä enemmän yhdessä Kiinan kanssa, tekee tällä kentällä ympäri maailmaa.

Raportin käyttämä termi FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) tarkoittaa ulkomaisten toimijoiden tarkoituksellista ja koordinoitua informaatiovaikuttamista.

FIMI on eri kanavissa levitettävää harhaanjohtavaa ja manipuloitua tietoa, joka pyrkii vaikuttamaan kansalaisten mielipiteisiin, aiheuttamaan yhteiskunnallista epävakautta ja rapauttamaan demokraattista järjestelmää.

Suomalaisilla on koulutuksen, medialukutaidon ja kansallisen asenteemme takia ollut kykyä vastustaa Venäjän räikeimpiä FIMI-syötteitä.

Nyt edessämme on uusi tilanne, kun FIMI-hyökkäyksiä satelee niskaamme yhä enemmän lännestä, informaatiosotaan avautuneelta uudelta rintamalta. Lisää aiheesta Miksi Suomessa vähätellään Trumpin puolenvaihtoa – luuleeko joku ettemme kestäisi totuutta?

SODANJULISTUKSEN voi sanoa tapahtuneen helmikuussa, Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vancen Münchenin turvallisuuskonferenssissa pitämässä puheessa.

Siinä hän rajusti kritisoi eurooppalaisia maita, väittäen niiden toimivan sananvapautta ja demokratiaa vastaan. Käytännössä hän vaati eurooppalaisia liittolaisiaan yhtymään oman puolueensa MAGA-kulttuurivallankumoukseen.

Ensimmäisellä kaudellaan Trumpin laskettiin julkisissa puheissaan valehdelleen tai johtaneen yleisöä harhaan yli 30 000 kertaa. Kun hän hävisi vuoden 2020 vaaleissa Joe Bidenille, hän on edelleen pitänyt kiinni väitteestään, että voitto vietiin häneltä vaalivilpillä.

Tämän valheellisen väitteen hyväksyminen on tiukka ehto kaikille Trumpin kannattajille.

Jos joku julkisesti käy Trumpin väittämiä vastaan, hän muuttuu presidentin silmissä viholliseksi. Presidentti koneistoineen määrittelee, mikä on minäkin hetkenä totta ja sen mukaan hänen hallintonsa toimii.

Tämä piirre Trumpissa selittää paljon siitä, miksi Eurooppa joutuu oman poliittisen ja sotilaallisen liittolaisensa kohteeksi informaatiosodassa.

EUROOPASSA on seurattu henkeä haukkoen, miten Trump on toistellut Venäjän narratiiveja erityisesti Ukrainan asioista.

Trumpin oudon alisteinen suhde Vladimir Putinin kanssa ja hänen asettumisensa liittolaisiaan vastaan niin monissa asioissa on pannut uusiksi koko Euroopan turvallisuusjärjestelmän.

Tämän asetelman aiheuttama muutos on jo mitattavissa eurooppalaisessa keskustelussa. The European Digital Media Observatory (EDMO) on EU:n disinformaatiota vastaan toimiva verkosto ja sen maaliskuun 2025 raportin mukaan disinformaatio Ukrainasta lähes tuplaantui.

Tähän oli syynä erityisesti Trumpin ja hänen hallintonsa Venäjää myötäilevä retoriikka.

Trumpin viestejä levittävät myös hänen eurooppalaiset liittolaisensa. On joitakin merkkejä siitä, että Unkarin pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolue olisi solminut yhteyksiä myös suomalaiselle disinformaatiokentälle.

Orbania tukevia toimijoita ja puolueita on jokaisessa Euroopan maassa. He voisivat muodostaa eurooppalaisen verkoston edistämään Unkarin mallin mukaista illiberaalia ja Trumpista innostunutta Eurooppaa.

Orbanin ja Saksan AfD-puolueen tapaan nämä Trumpin liittolaiset suhtautuvat usein myönteisesti myös Putinin Venäjään.

TILANTEESEEN vaikuttaa sekin, että sosiaalisen median julkinen keskustelu tapahtuu nimenomaan yhdysvaltalaisten alustojen kautta.

Elon Muskin X-palvelu ei ole kovin suuri, mutta vaikutusvaltainen. Tutkijat ovat jälkeenpäin löytäneet alustan algoritmista republikaaneja suosivan muutoksen. Se on tehty sattumalta samoihin aikoihin, kun Musk asettui julkisesti tukemaan Trumpia.

Nyt kun muutkin tekno-oligarkit ovat julkisesti ja näyttävästi asettuneet Trumpin puolelle, voi perustellusti epäillä, että heidänkin yhtiöidensä sisäiset linjaukset palvelevat nyt Yhdysvaltain hallinnon pyrkimyksiä.

Juuri nyt Euroopassa pystytetään poliittisia ja sotilaallisia rakenteita, joiden avulla maanosa pystyisi itsenäisesti vastustamaan Venäjän valtapyrkimyksiä.

On ikävän todennäköistä, että nämä Euroopan varustautumishankkeet joutuvat Trumpin ja hänen eurooppalaisten kannattajiensa hyökkäysten kohteeksi.

Olemme tähän mennessä oppineet, mitä kautta ja millä keinoin Venäjä vaikuttaa meihin, yrittäen saada meidät toimimaan omaa etuamme vastaan. Nyt on edessä sen opettelu, miten vastata Trumpin hallinnosta tulevaan vihamieliseen vaikuttamiseen.

Länsirintamalla riittää taatusti uutta.