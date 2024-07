Jännitys korkealla Ranskan parlamenttivaaleissa – monia ehdokkaita ja puolueaktiiveja pahoinpidelty viikon aikana

Ranskassa on äänestetty tänään poikkeuksellisen vilkkaasti toisella ja ratkaisevalla kierroksella maan parlamenttivaaleissa. Kampanjatilaisuuksissa on nähty myös väkivaltaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Historialliseksi kuvaillun äänestyspäivän asetelmat ovat jännittävät, sillä laitaoikeiston Kansallinen liittouma menestyi ensimmäisellä kierroksella ja lähti kärkiasemista toiselle kierrokselle.

Kello 17:ään mennessä paikallista aikaa äänensä oli antanut lähes 60 prosenttia äänioikeutetuista, sisäministeriön luvut kertovat. Osuus on korkein sitten vuoden 1981.

Äänestys jatkuu iltakahdeksaan asti paikallista aikaa. Ranskalle kuuluvilla merentakaisilla alueilla toisella kierroksella äänestettiin jo lauantaina.

Saksan rajan tuntumassa Strasbourgin kaupungin läheisessä kylässä äänestänyt 72-vuotias Antoine Schrameck sanoi pelkäävänsä Ranskan näkevän käännekohdan tasavallan historiassa.

Adella Fournier, 41-vuotias virkamies, oli samaa mieltä:

- Toivon, että yleinen mieliala rauhoittuu, mutta olemme kaukana siitä.

KANSALLISEN liittouman vastavoimaksi asettuu ennen muuta vihervasemmistolainen koalitio. Vasemmisto menestyi viikko sitten toiseksi parhaiten, kun taas presidentti Emmanuel Macronin johtaman vaaliliiton kannatus oli vasta kolmanneksi suurinta.

Parlamenttivaalit käydään jo nyt, sillä Macron hajotti maan parlamentin hänen puolueensa kärsittyä tappion kesäkuisissa EU-vaaleissa.

Erityisesti jännitetään, saako Kansallinen liittouma ehdottoman enemmistön parlamentin alahuoneeseen eli kansalliskokoukseen. Ehdottomaan enemmistöön vaaditaan 289 paikkaa 577:stä.

Perjantaina julkistettujen viimeisimpien mielipidekyselyjen mukaan Jordan Bardellan johtama Kansallinen liittouma ei saavuttaisi ehdotonta enemmistöä. Ipsos- ja Ifop-kyselytutkimuslaitosten mukaan se voisi saada 170-210 paikkaa ja vasemmiston Uusi kansanrintama 145-175 paikkaa.

Macronin keskustalaisen vaaliliiton povattiin saavan 118-148 paikkaa, mikä on huomattava pudotus väistyvän kansalliskokouksen 250 paikasta. Macronin odotetaan kuitenkin pysyvän virassaan huhtikuussa 2027 pidettäviin presidentinvaaleihin asti.

VAALIKAMPANJOISSA jännitteet ovat lisääntyneet tällä viikolla. Ranskan sisäministerin Gerald Darmaninin mukaan yli 50 ehdokasta ja aktivistia on joutunut pahoinpitelyn kohteeksi viime päivinä.

- Tämä kampanja on lyhyt, ja silti meillä on jo 51 ehdokasta, varajäsentä ja aktivistia, joihin on käyty fyysisesti käsiksi, Darmanin sanoi BFMTV:lle perjantaina.

Darmaninin mukaan yli 30 ihmistä on pidätetty ja heidän joukossaan on ihmisiä sekä politiikan oikealta että vasemmalta äärilaidalta.

Sisäministeri on ilmoittanut, että vaalien toista kierrosta turvaa 30 000 poliisia.

Teksti: Tanja Paananen, Heidi Puomisto, Eeva Nikkilä-Kiipula / STT