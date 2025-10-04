Japanin valtapuolue sai kovan linjan johtajan – nainen nousemassa ensi kertaa pääministeriksi

Japanissa hallitseva liberaalidemokraattinen puolue LDP on valinnut uudeksi johtajakseen kovan linjan nationalistin Sanae Takaichin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolueen johtajasta tulee hyvin todennäköisesti myös maan uusi pääministeri. Takaichista on näin ollen tulossa Japanin ensimmäinen naispääministeri.

- Yhdessä olemme käynnistäneet uuden aikakauden LDP:lle, Takaichi sanoi puolueensa päämajalla pitämässään voitonpuheessa.

- Mielessäni ovat nyt meitä odottavat todelliset haasteet. Olen vakuuttunut siitä, että edessämme on kukkuroittain työtä, johon meidän on tartuttava yhdessä. Meidän on kurotettava sukupolvien yli ja työskenneltävä yhdessä puolueen jälleenrakentamiseksi. Kaikkien on paiskittava töitä hevosen lailla, hän jatkoi.

Maan parlamentin vahvistusta puoluejohtajan pääministeriydelle pidetään hyvin todennäköisenä, mutta ei aivan sellaisena läpihuutojuttuna, johon Japanissa on totuttu.

Koska LDP on ajautunut vähemmistöön sekä parlamentin ala- että ylähuoneessa, sen täytyy neuvotella opposition kanssa varmistaakseen, että uudesta johtajasta tulee myös uusi pääministeri.

64-vuotias Takaichi peittosi puolueen äänestyksessä toisena kärkiehdokkaana pidetyn, 44-vuotiaan maatalousministerin Shinjiro Koizumin, josta olisi voinut tulla maan nuorin pääministeri vuosikymmeniin. Koizumi on vanhan japanilaisen poliitikkosuvun vesa ja poliitikko jo neljännessä sukupolvessa. Hänen isänsä Junichiro Koizumi oli pitkäaikainen ja pidetty pääministeri 2000-luvun alussa.

JAPANISSA naisten osallistuminen kansalliseen politiikkaan on vähäistä. Sanae Takaichi on kantanut kuitenkin merkittäviä ministerinsalkkuja talousturvallisuusministerinä ja sisäministerinä.

Takaichi tunnetaan Britannian konservatiivijohtajan ja maan ensimmäisen naispääministerin Margaret Thatcherin ihailijana. Arkkikonservatiivina tunnettu Takaichi vastustaa samaa sukupuolta olevien avioliittojen sallimista, keisariperheen perimyslinjan avaamista naispuolisille suvun jäsenille ja sitä, että aviopareilla voisi olla eri sukunimet.

- Vaikka hänestä tulisi maan ensimmäinen naispääministeri, mikään naisasianainen hän ei ole, arvioi STT:lle Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuslaitoksen yliopisto-opettaja Silja Keva ennen valintaa.

Vaalikampanjassaan Takaichi on tullut poliittisesti keskemmälle. Hän on vakuuttanut nimittävänsä naisia hallitukseensa siinä määrin, että se vertautuisi sukupuolijakaumaltaan pohjoismaiseen tasoon. Nykyisen hallituksen kahdestakymmenestä ministeristä vain kaksi on naisia.

Ulkopoliittisesti Takaichia on luonnehdittu kovan linjan ”Kiina-haukaksi”, mutta yhdysvaltalaisen Hudson Institute -ajatushautomon julkaisemassa esseessään hän kuitenkin peräänkuulutti dialogia Kiinan johtajien kanssa Taiwan-kysymyksessä.

- Taiwaninsalmen rauha ja vakaus ovat tietysti tärkeitä asioita Japanille ja erittäin merkittäviä kansainväliselle yhteisölle, Takaichi kirjoitti.

LDP on hallinnut Japania lähes tauotta vuodesta 1955 lähtien. Puolueen suosio on rapautunut viime vuosina. Silja Kevan mukaan Japanissa on vallinnut poliittinen valtatyhjiö entisen pitkäaikaisen pääministerin, sittemmin salamurhassa surmansa saaneen Shinzo Aben väistyttyä virastaan.

Nykyinen pääministeri jätti eroilmoituksensa syyskuussa matalan kannatuksen ja vaalitappioiden takia. Hän oli ollut tehtävässä alle vuoden. Vuonna 2023 puoluetta koetteli toinen skandaali, kun paljastui, että LDP:n johtavat poliitikot olivat jättäneet ilmoittamatta suuria määriä kampanjarahoitusta.

Samaan aikaan LDP:n oikeistolaisempia äänestäjiä siirtyi ”Japani ensin” -agendaa ajavan populistipuolueen Sanseiton taakse. LDP:n uudella johtajalla on haasteita saada äänestäjiä houkuteltua takaisin, Keva summasi STT:lle.

Lassi Lapintie, Anniina Korpela/STT