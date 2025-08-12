Järjestö: GHF:n ruoanjakelupisteistä Gazassa tullut ”järjestäytyneen tappamisen ja epäinhimillistämisen näyttämö”

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Gaza Humanitarian Foundationin (GHF) ruoanjakelupisteillä Gazassa palestiinalaisiin kohdistetaan sekä satunnaista että suunnitelmallista väkivaltaa. Järjestö vaatii GHF-järjestelmän purkamista ja palaamista YK:n koordinoimaan avun jakeluun. Demokraatti Demokraatti

Järjestön tiedotteen mukaan sen Al-Mawasin klinikalle tulee potilaita, jotka ovat haavoittuneet tai kuolleet yrittäessään hankkia ruokaa perheelleen Gazassa.

Raportti This is not aid. This is orchestrated killing perustuu Gazassa kahdella järjestön klinikalla kerättyihin potilastietoihin, potilaiden kertomuksiin ja lääketieteellisiin ensikäden tietoihin.

Tiedotteen mukaan ne osoittavat, että Israelin joukot ja yksityiset yhdysvaltalaiset alihankkijat kohdistavat nälkää näkeviin palestiinalaisiin sekä satunnaista että suunnitelmallista väkivaltaa Gaza Humanitarian Foundationin (GHF) hallinnoimilla ruoanjakelupisteillä.

Lääkärit ilman rajoja vaatii tiedotteessaan, että GHF-järjestelmä puretaan välittömästi ja palataan YK:n koordinoimaan avun jakeluun. Järjestö myös peräänkuuluttaa, että valtiot, erityisesti Yhdysvallat, sekä yksityiset lahjoittajat lopettaisivat taloudellisen tukensa GHF:lle, jonka jakelupisteet ovat järjestön mukaan käytännössä kuolemanloukkuja.

RAPORTIN mukaan GHF:n hallinnoimien jakelupisteiden lähdeisyydessä sijaitseville Lääkärit ilman rajoja -järjestön Al-Mawasin ja Al-Attarin klinikoille tuli 7. kesäkuuta ja 24. heinäkuuta välisenä aikana 1 380 haavoittunutta, joista 28 oli kuolleita.

Tiedotteessa sanotaan, että nälkää näkevillä perheillä ei usein ole muuta vaihtoehtoa kuin lähettää teini-ikäiset pojat hengenvaaralliseen ympäristöön hakemaan ruokaa, koska nämä kykenevät selviämään matkasta fyysisesti.

Raportin mukaan potilaiden joukossa oli myös 12-vuotias poika, jonka vatsan luoti oli lävistänyt, sekä viisi pientä tyttöä. Heistä yksi oli vain 8-vuotias, ja hänellä oli ampumahaava rinnassa.

– Lapsia on ammuttu rintaan, kun he kurkottelevat ruokaa. Ihmisiä on tukehtunut ja tallautunut tungoksessa. Kokonaisia väkijoukkoja on ammuttu jakelupisteillä, kertoo järjestön Espanjan toiminnanjohtaja Raquel Ayora tiedotteessa.

– Järjestömme on toiminut lähes 54 vuotta, ja olemme vain harvoin nähneet vastaavaa järjestelmällistä väkivaltaa aseettomia siviileitä kohtaan. GHF:n jakelupisteiden väitetään tarjoavan apua, mutta niistä on tullut julmuuden koelaboratorioita, Ayora sanoo.

LÄÄKETIETEELLISET analyysit osoittivat, että 11 prosenttia Al-Mawasin klinikalle saapuneiden potilaiden ampumahaavoista oli pään ja kaulan alueella. 19 prosenttia oli rinnan, vatsan ja selän alueella. Khan Younisin jakelupisteeltä saapuvilla taas oli paljon todennäköisemmin ampumahaavoja alaraajoissa.

Vammojen anatominen tarkkuus ja niissä havaitut kaavat viittaavat tiedotteen mukaan vahvasti siihen, että ihmisiä on tähdätty tarkoituksella jakelupisteillä ja niiden ympäristössä sen sijaan, että ampuminen olisi ollut satunnaista tai tapahtunut vahingossa.

Järjestö muistuttaa myös, että vain osa jakelupisteillä haavoittuneista ja kuolleista ihmisistä tulee sen klinikoille.

Kaikki neljä GHF:n jakelupistettä sijaitsevat täysin Israelin sotilaallisessa hallinnassa olevilla alueilla. Järjestön mukaan mukaan Israelin ja Yhdysvaltojen hallitukset ovat esittäneet perusteettomia väitteitä avun joutumisesta vääriin käsiin Gazassa sekä syyttäneet YK:ta epäonnistumisesta.

– Ne mainostavat GHF:n olevan “innovatiivinen ratkaisu”, joka ratkaisee niiden itsensä perusteetta esittämät ongelmat. Todellisuudessa jakelupisteet ovat osa palestiinalaisten rakenteellista nälkiinnyttämistä ja kansanmurhaa Gazassa. Israelin viranomaiset ovat saartaneet kaistan täysin 2. maaliskuuta lähtien, tiedotteessa kommentoidaan.

RAPORTIN mukaan Lääkärit ilman rajoja hoiti yhden viikon aikana 196:ta potilasta, jotka olivat saaneet vammoja kaoottisessa väkijoukossa GHF:n jakelupisteillä.

Potilaiden joukossa oli vakavia päävammoja saanut viisivuotias poika ja nainen, joka oli tukehtunut kuoliaaksi luultavasti väkijoukon paineessa.

– Jos ihmiset onnistuvat saamaan ruokaa jakelupisteeltä, vaarana on, että muut nälkiintyneet ihmiset anastavat sen väkivaltaisesti. Olemme joutunut lisäämään potilasrekisteriin uuden lyhenteen: BBO, Beaten By Others, eli muiden pahoinpitelemä. Lyhenne viittaa ihmisiin, jotka ovat saaneet vammoja väkijoukossa tai joutuneet ryöstetyksi juuri, kun he ovat onnistuneet saamaan tarvikkeita. Ihmisarvon riistäminen on järjestelmän ominaisuus, tiedotteessa sanotaan.