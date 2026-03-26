Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

26.3.2026 06:40 ・ Päivitetty: 26.3.2026 08:15

JEF-maat etsivät Helsingissä päivitystä puolustusyhteistyöhön

Förvaret Norge
Norjalaissotilaita arktisessa Cold Response -harjoituksessa maaliskuussa 2026.

Presidentti Alexander Stubb isännöi torstaina Helsingissä pidettävää JEF-maiden huippukokousta. JEF on Britannian johtama kymmenen valtion puolustusyhteistyöjärjestely, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat sekä Hollanti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentinlinnassa käytävissä keskusteluissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle sekä Euroopan yleinen turvallisuustilanne. Esille noussee myös sota Lähi-idässä.

JEF-jäsenmaiden johtajien lisäksi Helsingin kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney. Kanadan on kerrottu harkitsevan mahdollista liittymistä JEFin jäseneksi.

JEF:iä ei ole tarkoitettu Naton korvikkeeksi.

Presidentinlinnassa järjestettävässä varsinaisessa kokouksessa ovat presidentti Stubbin lisäksi paikalla muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Viron pääministeri Kristen Michal.

KOKOUSTAMISEN lisäksi vieraat tutustuvat päivän aikana myös Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivaan, jossa he perehtyvät Rajavartiolaitoksen merelliseen toimintaan.

Päivän ohjelma päättyy presidentti Stubbin isännöimään päivälliseen.

Lisää aiheesta

Janne Riiheläinen: Suomenkin turvallisuushuoliin hyvä vastaus olisi – Kanada
Evp-upseeri: Jos Trump sössii Naton, tässä ovat vaihtoehtomme

JEFin eli Joint Expeditionary Forcen tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.

JEF kykenee reagoimaan kriisitilanteisiin matalalla kynnyksellä ja Natoa nopeammin. Usein muistetaan kuitenkin korostaa, että JEF:iä ei ole tarkoitettu Naton korvikkeeksi vaan täydentämään sitä.

JEF-maiden ei tarvitse Naton tapaan tehdä konsensuspäätöksiä jäsenmaiden kesken. Toiminnan aloittamiseksi riittää, jos vain kaksi maata ovat samoilla linjoilla ja käyvät toimeen.

Edellinen JEF-maiden huippukokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kolumnit

20.3.2026 17:01

Janne Riiheläinen: Suomenkin turvallisuushuoliin hyvä vastaus olisi – Kanada

Kolumnit

17.2.2026 17:02

Evp-upseeri: Jos Trump sössii Naton, tässä ovat vaihtoehtomme

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
26.3.2026
Kisa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajuudesta kiristyy – mukaan uusi nimi Pirkkalasta
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
25.3.2026
Arvio: John Stuart Mill oli klassisen liberalismin keskeinen ajattelija, mutta näin hän suhtautui sosialismiin
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
26.3.2026
Demariopiskelijoilta uusi poliittinen ohjelma – ”Olemme monessa asiassa puoluetta edellä”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU