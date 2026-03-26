JEF-maat etsivät Helsingissä päivitystä puolustusyhteistyöhön

Presidentti Alexander Stubb isännöi torstaina Helsingissä pidettävää JEF-maiden huippukokousta. JEF on Britannian johtama kymmenen valtion puolustusyhteistyöjärjestely, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat sekä Hollanti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentinlinnassa käytävissä keskusteluissa aiheina ovat muun muassa JEF-maiden tuki Ukrainalle sekä Euroopan yleinen turvallisuustilanne. Esille noussee myös sota Lähi-idässä.

JEF-jäsenmaiden johtajien lisäksi Helsingin kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kanadan pääministeri Mark Carney. Kanadan on kerrottu harkitsevan mahdollista liittymistä JEFin jäseneksi.

Presidentinlinnassa järjestettävässä varsinaisessa kokouksessa ovat presidentti Stubbin lisäksi paikalla muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Viron pääministeri Kristen Michal.

KOKOUSTAMISEN lisäksi vieraat tutustuvat päivän aikana myös Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivaan, jossa he perehtyvät Rajavartiolaitoksen merelliseen toimintaan.

JEFin eli Joint Expeditionary Forcen tavoitteena on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.

JEF kykenee reagoimaan kriisitilanteisiin matalalla kynnyksellä ja Natoa nopeammin. Usein muistetaan kuitenkin korostaa, että JEF:iä ei ole tarkoitettu Naton korvikkeeksi vaan täydentämään sitä.

JEF-maiden ei tarvitse Naton tapaan tehdä konsensuspäätöksiä jäsenmaiden kesken. Toiminnan aloittamiseksi riittää, jos vain kaksi maata ovat samoilla linjoilla ja käyvät toimeen.

Edellinen JEF-maiden huippukokous järjestettiin toukokuussa 2025 Norjassa.