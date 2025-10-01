Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.10.2025 06:36 ・ Päivitetty: 1.10.2025 06:37

JHL: Halpatyövoiman alipalkkaus on varkautta – ja varastamisesta pitää rankaista

iStock

Ammattiliitto JHL:n mielestä työntekijöiden alipalkkaus pitäisi luokitella palkkavarkaudeksi, että työperäistä hyväksikäyttöä saataisiin kitkettyä.

Demokraatti

Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto kommentoi viime päivien keskustelua ulkomailta Suomeen halpatyövoimaksi palkattujen ihmisten hyväksikäytöstä.

JHL:n mielestä toimintaan pitää saada todellinen ja rikosoikeudellinen kiinnijäämisen riski, muuten se jatkuu alihankintaketjuihin piilotettuna loputtomiin.

Liiton toimialajohtajan Mari Keturin mukaan yksi tehokas keino olisi kriminalisoida tarkoituksellinen alipalkkaus.

– Tällä hetkellä alipalkkauksesta ei seuraa käytännössä muuta kuin velvollisuus maksaa takaisin se, mikä olisi alun perin kuulunut maksaa. Tämä ei riitä. Norjan mallin mukaisesti palkkavarkaus ja törkeä palkkavarkaus on tuotava Suomen rikoslakiin, jotta työntekijöiden oikeuksien polkemisesta seuraa todellinen rangaistus, Keturi sanoo tiedotteessa.

Toinen JHL:n ehdottama keino olisi antaa ammattiliitoille kanneoikeus riistotapauksiin. Moni Suomeen kehnoilla ehdoilla tullut ulkomainen työntekijä ei pysty eikä osaa viedä asiaansa itse oikeuteen.

LIITTO PAHEKSUU suuryrityksiä, jotka laistavat tilaajavastuustaan käyttämällä halpatyövoimasta eläviä alihankintaketjuja, joiden toimintaa ne eivät seuraa tarpeeksi.

Heikko valvonta ja aina vain edullisimpien urakoiden suosiminen mahdollistaa liiton mielestä työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden kasvun, sekä ihmiskaupan kaltaiset rikoksetkin.

Työperäinen hyväksikäyttö ei saa koskaan olla kannattavaa liiketoimintaa, JHL muistuttaa.

JHL ihmettelee myös, miksi elinkeinoelämän etujärjestöt ovat olleet hipihiljaa viime aikoina paljastuneista räikeistä väärinkäytöksistä, eivätkä vaadi julkisesti viranomaisilta niihin puuttumista.

– Harmaan talouden kitkeminen olisi niiden intressissä. Vai onko kyse siitä, että toimenpiteet, joilla oikeasti olisi vaikutusta, eivät palvele väärillä eduilla menestyviä, Keturi kysyy.

Laiminlyöntejä on löytynyt tänä vuonna muun muassa telakoilta, puunkorjuusta, ravintoloista sekä rakennus-, hoiva- ja siivousaloilta.

