JHL: Halpatyövoiman alipalkkaus on varkautta – ja varastamisesta pitää rankaista

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto kommentoi viime päivien keskustelua ulkomailta Suomeen halpatyövoimaksi palkattujen ihmisten hyväksikäytöstä.

JHL:n mielestä toimintaan pitää saada todellinen ja rikosoikeudellinen kiinnijäämisen riski, muuten se jatkuu alihankintaketjuihin piilotettuna loputtomiin.

Liiton toimialajohtajan Mari Keturin mukaan yksi tehokas keino olisi kriminalisoida tarkoituksellinen alipalkkaus.

– Tällä hetkellä alipalkkauksesta ei seuraa käytännössä muuta kuin velvollisuus maksaa takaisin se, mikä olisi alun perin kuulunut maksaa. Tämä ei riitä. Norjan mallin mukaisesti palkkavarkaus ja törkeä palkkavarkaus on tuotava Suomen rikoslakiin, jotta työntekijöiden oikeuksien polkemisesta seuraa todellinen rangaistus, Keturi sanoo tiedotteessa.