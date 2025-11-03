JHL: Hankintalain uudistus romuttaa kuntien talouden, palvelut ja henkilöstön työehdot

Julkisten ja hyvinvointialueiden ammattiliitto (JHL) sanoo kannanotossaan, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen kaavailema lakimuutos suistaa toteutuessaan kunnat kaaokseen, romuttaa palvelut ja heikentää huoltovarmuutta. Demokraatti Demokraatti

Hallituksen kaavailema hankintalain uudistus tietää kannanoton mukaan satojen miljoonien uutta menoerää kunnille. Ammattiliitto JHL vastustaa jyrkästi uudistusta, ja kannustaa kaikkia lähettämään oman alueensa kansanedustajille viestin: ”Älä sammuta huoltovarmuutta – äänestä hankintalakia vastaan”.

– Hankintalain uudistus ajaisi kunnat pakkokilpailutukseen ja sen myötä kaaokseen. Lakiesitys tarkoittaa, että kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden talous sekä palvelut heikkenevät radikaalisti, JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström kommentoi tiedotteessa.

HANKINTALAIN hyväksyminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että kunnat tai hyvinvointialueet voivat tulevaisuudessa ostaa palveluita omistamiltaan sidosyksiköiltä eli in house -yhtiöiltä kilpailuttamatta vain, jos ne omistavat yhtiöstä vähintään 10 prosenttia. Hankintalakiesitys heikentää JHL:n mukaan kuntien itsehallintoa.

Nykytilanteessa kunta tai hyvinvointialue voi tilata palveluita omistamaltaan in house -yhtiöltä suoraan.

Kuntaliiton tilaaman selvityksen mukaan in house -yhtiöitä koskeva muutos tarkoittaisi kunnille noin 600 miljoonan euron lisäkustannuksia. Pienet kunnat arvioivat, että lakiuudistus maksaa keskimäärin jopa 473 euroa asukasta kohden ja keskisuuret kunnat keskimäärin 41 euroa asukasta kohden. Muun muassa Tampereen kaupunki on moittinut kustannusten nousua.

– Lakiesitys uhkaa Suomen sairaaloiden ja kaupunkien turvallisuutta sekä huoltovarmuutta. Yksityistetyt palvelut maksavat veronmaksajille enemmän. Kriisissä pääomasijoittajien palvelut eivät ole enää saatavilla, koska niillä ei tällöin voida tuottaa voittoa, Ekström huomauttaa.

Ekströmin mukaan myös alueellinen ja paikallinen elinvoima heikkenee, koska pääomasijoittajat pyrkivät maksimoimaan omistajiensa sijoitustuotot. Siksi vuoksi yritykset vähentävät kustannuksia leikkaamalla toimintoja ja sitä kautta myös työpaikkoja.

KANNANOTOSSA korostetaan, miten monissa kunnissa palveluita on takavuosina ulkoistettu yritysten hoidettaviksi, mutta kokemukset ovat usein karuja ja palveluiden hinnat ovat nousseet.

– Työntekijöiden palkat leikataan halvoilla työehtosopimuksilla. Kuntien ja kaupunkien verotulot pienenevät, koska halpuutetuista palkoista kertyy vähemmän verotuloa, JHL:n Ekström summaa.

Hallitus on aiemmin kertonut muuttavansa hankintalakiesitystä niin, että jäte- ja vesihuolto rajataan lain ulkopuolelle. Kannanoton mukaan se on askel oikeaan suuntaan, mutta yksinään riittämätön.