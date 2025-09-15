JHL: Pääomasijoittajia ei Suomen huoltovarmuus kiinnosta – Sähkö, vesi ja sairaalat pidettävä omissa käsissä

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa, että julkinen omavaraisuus muun muassa sähköntuotannossa, sairaaloissa ja vesihuollossa on ehdottomasti säilytettävä. Demokraatti Demokraatti

Pääomasijoittajien yritykset päästä huoltovarmuuden keskeisille osa-alueille pitää Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Ekströmin mukaan torjua tehokkaasti.

– Kokemuksemme mukaan vahva julkinen omavaraisuus kannattaa. Suomi selvisi julkisen työn ansiosta erinomaisesti koronasta, Suomen Turvallisuusalat JHL -seminaarissa puhunut Ekström korostaa liiton tiedotteessa.

Puheenjohtaja sanoo, että omavaraisuus sähköntuotannossa, tukipalveluissa, sairaaloissa, jätehuollossa, vesihuollossa, hoivassa ja hoidossa on merkittävä osa kokonaisturvallisuutta.

– Näitä ei tule ulkoistaa pääomille, vaan pitää julkisessa omistuksessa. Pääomasijoittajien omistus ei välttämättä ole lojaalia juuri Suomelle.

Ekströmin mukaan pandemian opit kannattaa nyt todella muistaa. Hänestä opeista merkittävin on se, että kunnat ja hyvinvointialueet ymmärtävät huoltovarmuuden tärkeyden ja yhteyden Suomen puolustamiseen.

– Suomi on Euroopan Unionin ja Naton jäsenmaa. Emme ole yksin. Euroopan ja Suomen haasteet ovat yhteiset: osaaminen, taloudellinen kilpailukyky ja turvallisuus, Ekström summaa.

Hänen mukaansa suomalainen kansallinen turvallisuusyhteistyö herättää kiinnostusta ja käy vientituotteeksi Eurooppaan sekä maailmalle.

– On pidettävä huolta, että kaikki turvallisuusalan ammattilaiset jaksavat puskea eteenpäin yhtenä joukkona kohti rauhaa.

Lisäksi Ekströmin mukaan on huolehdittava, että kaikilla turvallisuusalan ammattilaisilla on samat oikeudet työturvallisuuteen. Esimerkiksi pelastus- ja ensihoitoalan ammattilaisilla ei ole tällä hetkellä tiedotteen mukaan sellaisia työturvallisuusvälineitä, joilla turvallisuus erittäin vaikeissa tilanteissa taataan.