Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

15.9.2025 10:13 ・ Päivitetty: 15.9.2025 10:13

JHL: Pääomasijoittajia ei Suomen huoltovarmuus kiinnosta – Sähkö, vesi ja sairaalat pidettävä omissa käsissä

Arja Jokiaho/Demokraatti
JHL:n mukaan pandemiassa nähtiin, että kunnat ja hyvinvointialueet ymmärtävät parhaiten huoltovarmuuden tärkeyden ja yhteyden Suomen puolustamiseen.

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström painottaa, että julkinen omavaraisuus muun muassa sähköntuotannossa, sairaaloissa ja vesihuollossa on ehdottomasti säilytettävä.

Demokraatti

Demokraatti

Pääomasijoittajien yritykset päästä huoltovarmuuden keskeisille osa-alueille pitää Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Ekströmin mukaan torjua tehokkaasti.

– Kokemuksemme mukaan vahva julkinen omavaraisuus kannattaa. Suomi selvisi julkisen työn ansiosta erinomaisesti koronasta, Suomen Turvallisuusalat JHL -seminaarissa puhunut Ekström korostaa liiton tiedotteessa.

Puheenjohtaja sanoo, että omavaraisuus sähköntuotannossa, tukipalveluissa, sairaaloissa, jätehuollossa, vesihuollossa, hoivassa ja hoidossa on merkittävä osa kokonaisturvallisuutta.

– Näitä ei tule ulkoistaa pääomille, vaan pitää julkisessa omistuksessa. Pääomasijoittajien omistus ei välttämättä ole lojaalia juuri Suomelle.

Ekströmin mukaan pandemian opit kannattaa nyt todella muistaa. Hänestä opeista merkittävin on se, että kunnat ja hyvinvointialueet ymmärtävät huoltovarmuuden tärkeyden ja yhteyden Suomen puolustamiseen.

TIEDOTTEESSA muistutetaan, että Suomen, Euroopan ja koko maailman turvallisuustilanne on muuttunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022.

Lisää aiheesta

”Perustuslaki ei jousta ihmisoikeuksista” – JHL tyrmää puheet sosiaaliturvan kansalaisuusvaatimuksesta
JHL: Kostaako hallitus leikkauksilla järjestöille, jotka tuottavat sille epämieluisaa tutkimustietoa?

– Suomi on Euroopan Unionin ja Naton jäsenmaa. Emme ole yksin. Euroopan ja Suomen haasteet ovat yhteiset: osaaminen, taloudellinen kilpailukyky ja turvallisuus, Ekström summaa.

Hänen mukaansa suomalainen kansallinen turvallisuusyhteistyö herättää kiinnostusta ja käy vientituotteeksi Eurooppaan sekä maailmalle.

– On pidettävä huolta, että kaikki turvallisuusalan ammattilaiset jaksavat puskea eteenpäin yhtenä joukkona kohti rauhaa.

Lisäksi Ekströmin mukaan on huolehdittava, että kaikilla turvallisuusalan ammattilaisilla on samat oikeudet työturvallisuuteen. Esimerkiksi pelastus- ja ensihoitoalan ammattilaisilla ei ole tällä hetkellä tiedotteen mukaan sellaisia työturvallisuusvälineitä, joilla turvallisuus erittäin vaikeissa tilanteissa taataan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

12.9.2025 08:11

”Perustuslaki ei jousta ihmisoikeuksista” – JHL tyrmää puheet sosiaaliturvan kansalaisuusvaatimuksesta

Politiikka

29.8.2025 09:57

JHL: Kostaako hallitus leikkauksilla järjestöille, jotka tuottavat sille epämieluisaa tutkimustietoa?

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU