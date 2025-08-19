Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

19.8.2025 05:00

Joko alkaa talouskäänne? OP-ryhmä paransi ennustettaan

iStock

Finanssikonserni OP arvioi talouden näkymien parantuneen ja rukkaa suhdanne-ennustettaan positiivisempaan suuntaan ensi vuodelle. Tämä vuosi menisi vielä nykyvauhdilla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

OP-ryhmän ekonomistit ennustavat Suomen bruttokansantuotteen kasvun kiihtyvän ensi vuonna 2,0 prosenttiin, kun aiempi ennuste oli 1,5 prosenttia.

Kuluvan vuoden arvio talouden kasvusta pysyy tasan yhdessä prosentissa.

OP perustelee valoisampia näkymiä sillä, että Yhdysvaltojen tuonnilleen asettamat tullit ovat jäämässä huhtikuussa ilmoitettua pienemmäksi, vastatulleja ei ole tiedossa ja kauppasovun syntyminen vähentää epävarmuutta.

-  Kuluvan vuoden kehitystä on painanut erityisesti heikko kulutus- ja investointikysyntä. Epävarmuus on näkynyt säästämisenä niin yrityksissä kuin kotitalouksissa. Tämän kääntöpuolena on, että optimismin herätessä kotimaisen kysynnän elpyminen voi yllättää positiivisesti, sanoo pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

Talouskasvua povataan myös vuodelle 2027, jonne se asetetaan 1,6 prosentin tahtiin.

PANKKIRYHMÄ arvioi, että Suomen vienti on kehittynyt odotuksia paremmin, eikä Yhdysvaltain tullien arvioida merkittävästi hankaloittavan ulkomaankauppaa. Myös viennin hintakilpailukykyä pidetään hyvänä euron vahvistumisesta huolimatta.

Heiskanen uskoo, että epävarmuuden vähentyessä kotitalouksilla on mahdollisuus lisätä kulutustaan ja se elpyy hyvin lähivuosina.

Kuluttajahintojen nousun ryhmä arvioi vakiintuvan kahden prosentin tuntumaan.

Työmarkkinoiden tilanne on kaksijakoinen.

-  Työllisyyden kehitys on ollut kohtalaista, mutta työttömyys jäänyt odotettua korkeammalle. Lähivuosina työllisyys lisääntyy kohenevan suhdanteen myötä, ja työttömyys laskee, mutta verrattain maltillisesti, Heiskanen sanoo.

OP ennustaa julkisen vajeen pienenevän lähivuosina menosäästöjen myötä. Velkasuhteen kääntyminen laskuun vaatisi ennusteen mukaan vielä lisätoimia.

Riskit ja mahdollisuudet ennusteessa liittyvät ennen kaikkea kansainväliseen toimintaympäristöön. Maailmantalouden kasvu jää tänä vuonna aiempia vuosia hitaammaksi erityisesti Yhdysvaltain aiempaa vaisumman kehityksen vuoksi.

Toimituksen valinnat

