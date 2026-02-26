Politiikka
Joona Räsänen järkyttyi: ”Räjähtää katosta läpi”
Valtiovarainministeriön kehysehdotuksen mukaan valtiontalouden alijäämä on keskimäärin 14,9 miljardia euroa vuodessa vuosina 2027-2030, eli seuraavan hallituksen aloittaessa.
Kauaa ei vienyt, kun kiista alkoi, mitä ja kuka tekisi asialle jotain.
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kuvaileekin ”päivän isoimmaksi uutiseksi” sitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) viimeinenkin lupaus ollaan pettämässä.
– Heidän johdollaan velkasuhde suorastaan räjähtää katosta läpi, Räsänen sanoo tiedotteessaan.
Myös rahaministeri Purra ehti jo kommentoida asiaa sanomalla, että luvut ovat järkyttäviä.
– Järkyttäviä ne todella ovatkin. Tällaisia velkamällejä ei ole kukaan koskaan aiemmin rohmunnut kansalaisten maksettaviksi, Räsänen sanoo.
Hänen mukaansa hallituksen on näiden lukujen valossa välttämätöntä tehdä toimia julkisen talouden vahvistamiseksi vielä omalla vahtivuorollaan.
– Helpointa on perua suunnitelmissa oleva yhteisöveron alennus. Tässä tilanteessa on täysin edesvastuutonta tiputtaa rukkaset ja työntää savotta seuraavan hallituksen syliin.
Eduskunnan niin sanottu velkajarrutyöryhmä kertoi keskiviikkona päässeensä sopuun tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8-11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.
Purra taas kommentoi, että uusien lukujen valossa ensi kaudelle tarvittavan sopeutuksen osalta 10 miljardia vaikuttaa olevan ehdoton minimi.
Kehysehdotuksessa valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan ensi vuonna 12,6 miljardia euroa ja noin 16 miljardia euroa vuonna 2030.
