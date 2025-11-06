Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.11.2025 17:31 ・ Päivitetty: 6.11.2025 17:31

Jos lähtee terrorismitöihin, häkki heilahtaa kohta varmemmin

iStock

Hallitus esittää Suomeen nykyistä ankarampia rangaistuksia tietyistä terrorismirikoksista. Asiaa koskeva lakiesitys annettiin eduskunnalle torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kovempia rangaistuksia voisi jatkossa tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.

Lakiesityksessä myös lisättäisiin terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten joukkoon törkeä vapaudenriisto, törkeä raiskaus, törkeä ryöstö ja törkeä lapsenraiskaus.

ESITYS sisältää lisäksi kokonaan uuden rangaistussäännöksen, jolla yritetään torjua niin sanottua vierastaistelijailmiötä.

Esityksessä rangaistavaksi tulisi se, että henkilö oleskelee ja aikoo tehdä terroristisen rikoksen valtiossa, jonka kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi asu.

Terroristisia rikoksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen on määrä astua voimaan ensi vuonna.

