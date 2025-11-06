Jos lähtee terrorismitöihin, häkki heilahtaa kohta varmemmin

Kovempia rangaistuksia voisi jatkossa tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä.

Lakiesityksessä myös lisättäisiin terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen rikosten joukkoon törkeä vapaudenriisto, törkeä raiskaus, törkeä ryöstö ja törkeä lapsenraiskaus.

ESITYS sisältää lisäksi kokonaan uuden rangaistussäännöksen, jolla yritetään torjua niin sanottua vierastaistelijailmiötä.

Esityksessä rangaistavaksi tulisi se, että henkilö oleskelee ja aikoo tehdä terroristisen rikoksen valtiossa, jonka kansalainen hän ei ole tai jossa hän ei pysyvästi asu.