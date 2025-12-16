Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

16.12.2025 09:57 ・ Päivitetty: 16.12.2025 09:57

Journalistiliitto Viestikoekeskus-päätöksestä: Kansainvälisestikin ajatellen vaarallinen ennakkotapaus

TIMO JAAKONAHO / LEHTIKUVA

Korkein oikeus (KKO) hylkäsi valituslupahakemukset niin sanotussa Viestikoekeskus-asiassa. Journalistiliitto pitää päätöstä huolestuttavana.

Demokraatti

Demokraatti

– Olisi ollut lehdistönvapauden kannalta erittäin tärkeää, että tämä poikkeuksellinen tapaus olisi käsitelty korkeinta oikeutta myöten. Kyse on kansainvälisestikin ajatellen vaarallisesta ennakkotapauksesta, Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa.

Hovioikeus tuomitsi heinäkuussa kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. KKO hylkäsi kaikkien osapuolten valituslupahakemukset. Valituksen olivat jättäneet Helsingin Sanomien jutun kirjoittaneet journalistit, Sanoma Media Finland, Puolustusvoimat ja syyttäjät. Aiemmin kesällä annettu hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

– Oikeus katsoi, että toimittajat voidaan tuomita myös jutuista, joita ei koskaan julkaistu. Lisäksi Sanoma joutuu poistamaan jo julkaisemansa jutun yleisön saatavilta ja hävittämään sen. Tämä päätös jää nyt voimaan, ja sillä on vaientamisvaikutus riippumatta siitä, arvioidaanko asiaa vielä tulevaisuudessa ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden näkökulmasta vai ei.

Vaikka tapauksen käsittely Suomessa on päättynyt, on Varmavuoren mukaan mahdollista, että tapauksessa pyydetään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkemystä.

Varmavuori pitää ongelmallisena myös sitä, että asiaa on käsitelty tuomioistuimessa pitkälti salaisena. Se tekee periaatteellisesti tärkeän päätöksen arvioinnin hankalaksi.

– Journalistit voivat joutua yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa hankkiessaan mahdottomiin tilanteisiin pohtiessaan, voiko pelkkä lähdemateriaalin käyttö johtaa ongelmiin.

Lisää aiheesta

HS:n Viestikoekeskus-jutun toimittajien tuomiot jäävät voimaan – KKO hylkäsi valituslupahakemukset

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Kotimaa

16.12.2025 08:14

HS:n Viestikoekeskus-jutun toimittajien tuomiot jäävät voimaan – KKO hylkäsi valituslupahakemukset

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
15.12.2025
”Tätä ei voi painaa villaisella” – Tytti Tuppurainen katsoo hallituksen toimintakyvyn rapautuneen
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU