Journalistiliitto Viestikoekeskus-päätöksestä: Kansainvälisestikin ajatellen vaarallinen ennakkotapaus

Korkein oikeus (KKO) hylkäsi valituslupahakemukset niin sanotussa Viestikoekeskus-asiassa. Journalistiliitto pitää päätöstä huolestuttavana.

– Olisi ollut lehdistönvapauden kannalta erittäin tärkeää, että tämä poikkeuksellinen tapaus olisi käsitelty korkeinta oikeutta myöten. Kyse on kansainvälisestikin ajatellen vaarallisesta ennakkotapauksesta, Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa.

Hovioikeus tuomitsi heinäkuussa kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. KKO hylkäsi kaikkien osapuolten valituslupahakemukset. Valituksen olivat jättäneet Helsingin Sanomien jutun kirjoittaneet journalistit, Sanoma Media Finland, Puolustusvoimat ja syyttäjät. Aiemmin kesällä annettu hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

– Oikeus katsoi, että toimittajat voidaan tuomita myös jutuista, joita ei koskaan julkaistu. Lisäksi Sanoma joutuu poistamaan jo julkaisemansa jutun yleisön saatavilta ja hävittämään sen. Tämä päätös jää nyt voimaan, ja sillä on vaientamisvaikutus riippumatta siitä, arvioidaanko asiaa vielä tulevaisuudessa ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden näkökulmasta vai ei.

Vaikka tapauksen käsittely Suomessa on päättynyt, on Varmavuoren mukaan mahdollista, että tapauksessa pyydetään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkemystä.

Varmavuori pitää ongelmallisena myös sitä, että asiaa on käsitelty tuomioistuimessa pitkälti salaisena. Se tekee periaatteellisesti tärkeän päätöksen arvioinnin hankalaksi.