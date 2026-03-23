23.3.2026 13:20 ・ Päivitetty: 23.3.2026 13:20

JSN-puheenjohtaja sai lisää huomautusvaltuuksia medialle

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Julkisen sanan neuvosto on lisännyt puheenjohtajansa toimivaltaa: hän saa vastedes antaa myös itse langettavia päätöksiä tiedotusvälineiden käytöksestä.

Muutoksesta päätti Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek viime viikon kokouksessaan.

Aiemmin langettaviin päätöksiin on tarvittu neuvoston kokous, mutta nyt puheenjohtajakin voi jakaa itse suoraan huomautuksia.

Ehtona on, että kyse on niin sanotuista selvistä tapauksista eli sen kaltaisista hyvien journalististen tapojen rikkomisisista, joista neuvosto on aiemminkin huomauttanut. Neuvosto pystyy silti aina kumoamaan puheenjohtajansa omatoimiset päätökset tai käsittelemään niitä uudelleen jälkeenpäin.

Muutoksella JSN yrittää hallita kanteluiden kasvanutta määrää ja saada kiistoja ratkottua nopeammin kuin pelkissä neuvostokokouksissa. Median toiminnasta valitetaan nykyisin huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina.

Huomautukset eivät ole rankaisuja eikä neuvostolla ole esimerkiksi valtaa määrätä mediaa maksamaan korvauksia vääryyttä kärsineille.

 

SDP kanteli STT:n jutusta JSN:lle

4.3.2026 09:27

SDP kanteli STT:n jutusta JSN:lle

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

chefredaktör: Topi Lappalainen
Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

