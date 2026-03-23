23.3.2026 13:20 ・ Päivitetty: 23.3.2026 13:20
JSN-puheenjohtaja sai lisää huomautusvaltuuksia medialle
Julkisen sanan neuvosto on lisännyt puheenjohtajansa toimivaltaa: hän saa vastedes antaa myös itse langettavia päätöksiä tiedotusvälineiden käytöksestä.
Muutoksesta päätti Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek viime viikon kokouksessaan.
Aiemmin langettaviin päätöksiin on tarvittu neuvoston kokous, mutta nyt puheenjohtajakin voi jakaa itse suoraan huomautuksia.
Ehtona on, että kyse on niin sanotuista selvistä tapauksista eli sen kaltaisista hyvien journalististen tapojen rikkomisisista, joista neuvosto on aiemminkin huomauttanut. Neuvosto pystyy silti aina kumoamaan puheenjohtajansa omatoimiset päätökset tai käsittelemään niitä uudelleen jälkeenpäin.
Muutoksella JSN yrittää hallita kanteluiden kasvanutta määrää ja saada kiistoja ratkottua nopeammin kuin pelkissä neuvostokokouksissa. Median toiminnasta valitetaan nykyisin huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina.
Huomautukset eivät ole rankaisuja eikä neuvostolla ole esimerkiksi valtaa määrätä mediaa maksamaan korvauksia vääryyttä kärsineille.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
4.3.2026 09:27
SDP kanteli STT:n jutusta JSN:lle