20.11.2025 11:55 ・ Päivitetty: 20.11.2025 11:55
Juha Majasen pesti valtiovarainministeriössä jatkuu viisi vuotta
Valtioneuvosto on nimittänyt Juha Majasen jatkokaudelle valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä.
Majanen on toiminut pestissä vuodesta 2020 lähtien. Uuden nimityksen myötä hänen määräaikaisuutensa jatkuu viidellä vuodella maaliskuun 2031 loppuun.
Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Lisäksi kansliapäällikkö yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.
- On hienoa saada jatkaa työtä Suomen hyväksi yhdessä hienojen työkavereiden kanssa, Majanen sanoi tiedotteessa.
Ennen kansliapäällikön virkaa Majanen on toiminut useissa eri tehtävissä valtiovarainministeriössä muun muassa hallinto- ja kehitysjohtajana sekä apulaisbudjettipäällikkönä.
