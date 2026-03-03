Töitä tarjolla: Supo palkkaa taviksia agenteiksi tiedusteluhommiin

Suojelupoliisi on aloittanut harvinaisen julkisen rekrytointikampanjan: se tarjoaa vakituisia töitä eri puolilta Suomea henkilötiedustelutehtävissä. Demokraatti Demokraatti

Alan koulutus tai aiempi poliisi- tai virkamieskokemus eivät supon mukaan ole tarpeen, vaan tiedustelupalvelu sanoo kaipaavansa riveihinsä kielitaitoisia, tavallisia ihmisiä.

Erityisesti halutaan venäjän tai kiinan kielen osaajia, mutta myös muiden eksoottisten kielien tuntemus on plussaa. Kaksoiskansalaisuus ei ole este työpaikan saantiin, supo lupaa.

AVOINNA ON on supon mukaan useita virkoja palvelun eri toimipisteissä. Valitut pääsevät operaatioihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin keräämään tietoa Suomeen kohdistuvista uhista.

Supliikkikyky ja sosiaalinen pelisilmä ovat tarpeen, koska henkilötiedustelua tehdään pitkälti vanhanaikaisesti naamakkain ”vuorovaikutustaitojen” avulla.

– Toivomme löytävämme tehtäviin kiinnostuneita hyvin erilaisilla ja monipuolisilla taustoilla. Tiedustelutehtävissä on etua kyvystä sulautua joukkoon, sanoo supon tiedusteluosaston päällikkö Pekka Hiltunen tiedotteessa.

Supo toivoo hakijoiden lähettävän hakemuksensa heille paperisena kirjeenä vielä tämän kuun aikana. Palkkataso viroissa olisi viiden tuhannen euron luokkaa.

PERINTEINEN henkilötiedustelu eli ihmisten tekemä tiedonhankinta on taas noussut alalla verkko- ja signaalitiedustelun varjosta uuteen suosioon. Kaikkea kun ei saa selville pelkkää tietokoneruutua ja bittien liikkeitä tuijottamalla.

Viime vuonna myös Suomen sotilastiedustelu alkoi kurssittaa vapaaehtoisia henkilötiedustelijoita ja järjesti koulutuksiin avoimen haun. Näihin tuli asevoimien mukaan runsaasti hakemuksia.