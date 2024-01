Jussi Halla-aho kieltäisi Tiktokin EU-tasolla – myös Jutta Urpilainen suhtautuu huoliin vakavasti

Suomessa on viime päivinä herännyt keskustelua Tiktokin käytön tietoturvallisuudesta. Asiaan liittyviä kysymyksiä Demokraatille kommentoivat presidenttiehdokkaat Jutta Urpilainen ja Jussi Halla-aho.

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla, joka on aiemmin työskennellyt Tiktokin kilpailijalla Metalla, on ilmoittanut kannattavansa Tiktokin kieltämistä EU:ssa, koska pitää sitä turvallisuuspoliittisena uhkana.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Halla-ahon näkemys asiaan on mielenkiintoinen myös siitä syystä, että hän on eduskunnan puhemies ja hänen ajattelullaan on merkitystä siinä, millä tavoin kansanedustajat palvelua käyttävät. Urpilainen taasen on virkavapaalla oleva EU-komissaari.

– Kyllähän sen päätöksen pitäisi sitten olla poliittinen ja koskettaa kaikkia. Itse olen sitä mieltä, että Tiktok pitäisi kieltää. Sitä ei tietysti voi kansallisella tasolla tehdä, niin EU-taso olisi silloin se, missä se olisi mahdollista tehdä, Halla-aho sanoo Demokraatille.

– On tietysti vaikea mennä sanomaan kenellekään, että pysykää pois Tiktokista, koska se on se paikka, jossa nuoriso tänä päivänä on ja sitä kautta voi tavoittaa ihmisiä, joita muuten voi olla vähän vaikea tavoittaa, hän pohtii.

PERUSSUOMALAISET on vahva ja tavoittava puolue Tiktok-viestinnöässä. Kysymykseen, näkeekö Halla-aho Tiktokin lakkauttamispuheissa jotain poliittista, hän toteaa, ettei ole niin vainoharhainen.

– Kyllähän kaikki siellä parhaansa mukaan ovat. Perussuomalaisilla on vain parempi viesti ja sen takia näyttää siltä, että perussuomalaiset ovat siellä voimakkaammin kuin muut. Mutta kyllä minä ymmärrän sen, että ei mikään puolue tai vastaava ryhmä voi tehdä yksipuolista päätöstä siitä, että boikotoidaan sellaista sosiaalisen median alustaa, jossa nuoriso viettää aikaansa.

Halla-aho kertoo, ettei käytä itse Tiktokia.

Hän perustelee tätä sanomalla, että Kiinan valtio kontrolloi kiinalaisia teknologiayrityksiä. Tämä puolestaan luo Halla-ahon mukaan ilmeisiä tietoturvariskejä.

– Pidän ylipäätään länsimaisten yhteiskuntien Kiina-riippuvuutta strategisena turvallisuusuhkana.

Suojelupoliisi pitää Ylen mukaan mahdollisena, että lyhytvideosovellus Tiktokin käyttäjien tietoja saattaisi vuotaa Kiinan turvallisuusviranomaisille.

Suojelupoliisin Tiktok-tietoturvavaroittelun Halla-aho kuittaa sanomalla, että riski on täysin ilmeinen eikä sen kertomiseen pitäisi tarvita Supoa tai asiantuntijoita.

– Mutta ehkä tarvitaan sitten Supon viesti, että asia nousee laajempaan poliittiseen keskusteluun niin, että ihmiset ottaisivat sen vakavasti.

TIKTOK on puolustautunut ja kiistänyt jo jonkin aikaa Suomessa pyörineen keskustelun väitteitä.

Ilta-Sanomille on kommentoitu, etteivät Kiinan turvallisuuslait päde Tiktokiin, koska sen omistavaa ByteDance-yhtiötä ei ole rekisteröity Kiinaan eikä Kiinassa ole käytössä Tiktok-sovellusta.

Ilta-Sanomissa todetaan, että Kiinan turvallisuuslain­säädännön artiklat 12 ja 14 velvoittavat kiinalaisyritykset yhteistyöhön turvallisuus­viranomaisten kanssa sekä takaavat viranomaisille pääsyn ”relevantteihin tiedostoihin, materiaaleihin tai esineisiin”.

– Kiinan hallitus ei ole koskaan esittänyt tällaisia vaatimuksia. Emme antaisi heille tällaisia tietoja, jos he niitä vaatisivat, Tiktokin Pohjoismaiden-viestintäjohtaja Parisa Khosravi sanoo lehdelle.

Kun TikTok toimii EU:ssa, sen pitäisi noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

Tiktok on aikaisemmin myös vakuuttanut parantavansa eurooppalaista tietoturvaa.

Myös muut somealustat keräävät käyttäjistä tietoa.

KANSANEDUSTAJILLE on suositeltu eduskunnassa, ettei Tiktokia käytetä virkapuhelimessa. Ohjeistus on siis suositustasoinen.

Kysymykseen, miksei tätä kiellettäisi kategorisesti, Halla-aho sanoo epäilevänsä, että kieltoon voisi liittyä joitakin lainsäädäntöön tai sen tulkintaan liittyviä ongelmia.

– En uskalla tuohon ottaa kantaa, olisiko se mahdollista. Olettaisin, että se, että se on kielletty henkilökunnalta mutta sallittu kansanedustajille, perustuu varmaan johonkin.

SDP:N presidenttiehdokas Jutta Urpilainen sanoo sähköpostitse välitetyissä vastauksissaan suhtautuvansa vakavasti Supon esittämiin huoliin mahdollisuudesta, että Tiktokin käyttäjien tietoja saattaisi vuotaa Kiinan turvallisuusviranomaisille.

Tiktokiin liittyviä tietoturvahuolia on Urpilaisen mukaan tiedostettu myös EU-tasolla.

– Esimerkiksi Euroopan komissio on kieltänyt Tiktokin käytön virkapuhelimissa eikä komissio viesti Tiktokissa.

– Viime syyskuussa Tiktok sai Irlannin tietosuojaviranomaiselta 345 miljoonan euron sakon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) rikkomisesta. Sanktioilla on tarkoitus ohjata sovellus parantamaan tietoturvaa. Jos näin ei tapahdu ja EU-lain rikkominen jatkuu, jopa sovelluksen kieltämistä on varmasti harkittava, Urpilainen sanoo.

– Lisäksi EU-tasolla on vastikään hyväksytty lainsäädäntöä, joka asettaa uusia vaatimuksia esimerkiksi Tiktokin toiminnalle ja käyttäjien suojelulle. Niin sanottu digipalvelusäädös asettaa rajoituksia esimerkiksi alaikäisiin käyttäjiin kohdistuvalle mainonnalle ja tehostaa alustojen velvoitetta ottaa alas haitallista ja laitonta sisältöä.

Urpilainen sanoo, ettei ole asentanut eikä asentaisi Tiktokia itselleen laitteeseen, jota hän käyttää työtarkoituksiin tai henkilökohtaisiin asioihin.