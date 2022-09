Käänne teho-osastojen lakkoihin? – ainakin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri saattaa turvautua käräjäoikeuteen

Hoitajaliitto Tehy on nostanut esiin vastustamalleen potilasturvalaille vaihtoehtoisen jo voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvan keinon turvata lakon uhkaamien teho-osastojen toimintaa. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) kannattamaa potilasturvallisuuslakia, jolla Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien teho-osastoja uhkaava hoitajalakko saataisiin estettyä.

Tehyn mukaan lakot voisi estää myös oikeudenkäymiskaaren 7. luvun 3 pykälän turvaamistoimella, josta päättäisi käräjäoikeus. Myös työoikeuden professori Seppo Koskinen piti Demokraatin haastattelussa oikeuden määräämää turvaamistoimea potilasturvalakia nopeampana ja neutraalimpana ratkaisuna.

– Minusta voisi toivoa, että he hakisivat sitä. Pääsisimme nopeasti eteenpäin. Oikeuden ratkaisu tulee nopeammin kuin erillislaki. Kannatan tässä tilanteessa tätä nopeaa turvaamistoimimenettelyä ja tuomioistuintietä enkä poliittista tietä, Koskinen sanoi.

Tiettävästi hoitoalan työtaistelussa vastaavaa keinoa ei ole koskaan yritetty, joten ennakkotapauksia siitä, miten käräjäoikeus asiaan suhtautuisi, ei alalta ole.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén totesi lauantaina kuulleensa viikolla tietoja, joiden mukaan sairaanhoitopiireissä oltaisiin hakemassa turvaamiskieltoja.

– Puolessa välissä viikkoa liikkui sellaisia tietoja, että nämä sairaanhoitopiirit, jotka ovat tehohoidon työtaistelun mahdollisesti kohtaamassa, olisivat siihen turvautuneet, mutta sellaista ilmoitusta ei ole minulle tullut, hän sanoi Demokraatille.

KANTA-HÄMEEN sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta kertoo, että toistaiseksi he eivät ole tehneet turvaamisvaatimusta käräjäoikeuteen, mutta se on harkinnassa ja ”hyvin mahdollinen”.

Kuinka todennäköisesti teette sen?

– Sanotaan, että se on hyvin mahdollinen, koska tilanne on sellainen, että suojelutyöstä ei ole pystytty sopimaan. Kyllä meidänkin tapauksessamme on potilasturvallisuusriski, että joudumme tyhjentämään teho-osaston tai kuljettamaan ennakolta tehohoitoa tarvitsevia potilaita naapuriyliopistosairaaloihin.

Ranta toteaa, että turvaamisvaatimus käräjäoikeuteen olisi tehtävä alkuviikosta.

– Meillä on sekä johto että myös sairaanhoitopiirin hallitus koolla kokouksessa maanantaina. Siinä vielä keskustellaan tilanteesta.

Hän painottaa, että Kanta-Hämeessä joudutaan lakonuhan tilanteessa pohtimaan kaikki keinot, miten varmistettaisiin ainakin ihmisten henki.

Sairaanhoitopiirin asiantuntijat ovat siinä tiedossa, että käräjäoikeuden päätös saattaisi tulla nopeasti turvaamishakemuksen jättämisen jälkeen. Hakemuksen jättämisellä on kiire:

– Puhutaan päivistä. Meillä on se käsitys, että meillä on peliaikaa miettiä tätä jättämistä vielä, mutta ei kovin monta päivää.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin teho-osaston lakon on määrä alkaa jo ensi viikon perjantaina.

RANTA MUISTUTTAA, että mikäli teho-osasto ei olisi toiminnassa, jonkun potilaan tila sairaalassa saattaa kehittyä tehohoitoa vaativaksi.

– Tehohoito on luonteeltaan henkeä pelastavaa. Jos sitä ei voi antaa, yleensä henkilö menehtyy tunneissa. Tämän vakavan tilanteen takia joudumme kaikkia vaihtoehtoja pohtimaan.

Ranta sanoo, että sairaanhoitopiirissä seurataan myös tarkkaan, tuleeko potilasturvallisuuslakia.

– Tuntuu että se on päivittäin siirtynyt eteenpäin. Se ei luultavasti ehdi meidän tilanteeseemme vaikuttaa.

Ranta suree sopimuksetonta tilannetta hoitoalalla. Jo pelkät vuoronvaihto- ja ylityökiellot pidentävät hoitojonoja ja vaarantavat sitä kautta potilasturvallisuutta.

– Siinä on vähän enemmän peliaikaa suunnitella, kuka jonosta otetaan hoitoon, että riski olisi mahdollisimman pieni. Mutta tehohoidon kohdalla aikajänne on sen sijaan hyvin pieni.

– Minun on vaikea tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin että toivoisin todellakin, että löytyisi sopimus, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä, Ranta huokaa.

HOITAJAJÄRJESTÖJEN TEHYN ja Superin lakot uhkaavat sulkea Kanta-Hämeen jälkeen teho-osastoja myös Oulussa ja Turussa.

Demokraatti tavoitti myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän.

Oletteko jättäneet turvaamistoimihakemuksen käräjäoikeuteen?

– Me harkitsemme kaikki mahdollisia toimia, mutta keskeneräisiä asioita ei tässä kohtaa kannata lähteä kommentoimaan.

Eli jos olisittekin jättäneet, niin ette kertoisi?

– No, tämä on yksi tulkinta kyllä.

Oulun sairaanhoitopiirin johtoa ei tavoitettu lauantaina kommenttia varten.

Hoitajajärjestöt ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat jatkava neuvotteluja sunnuntaina valtakunnansovittelijan johdolla.