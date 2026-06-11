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Politiikka

11.6.2026 09:13 ・ Päivitetty: 11.6.2026 09:13

Kaikkonen hämmästyi miljardien aukosta, vaatii Orpoa esiin: ”Uudet tiedot ovat pysäyttäviä”

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä vahvisti eilen, että hallituksen nettosopeutus onkin vain 2,8 miljardia vuonna 2027.

Demokraatti

Demokraatti

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen muistuttaa, että hallituksen johtohenkilöt ovat puhuneet 10 miljardin sopeutuksesta.

– Uudet tiedot ovat pysäyttäviä. Eihän nettosopeutus ole sinne päinkään, hän sanoo tiedotteessaan.

– Joutuu kysymään, miksi suomalaisille ei ole kerrottu totuutta? Miksi ihmisiä on johdettu näin isossa asiassa näin harhaan? Näyttää siltä, että myös eduskunnalle on puhuttu harhaanjohtavasti. Ei ole liioittelua puhua hallituksen velkasumutuksesta. Pääministeri Orpolta odotetaan selitystä.

Kaikkonen kehottaakin hallitusta perumaan yhteisöveron alennuksen.

– Tällä pienennettäisiin edessä olevaa velkavuorta jo lähes miljardilla eurolla.

Niemelä kirjoitti keskiviikkona, että hallituksen päättämien toimien mittaluokka on kuitenkin suuri.

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