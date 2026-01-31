Palkittu politiikan aikakauslehti.
31.1.2026 10:24 ・ Päivitetty: 31.1.2026 10:24

Kaikkonen harkitsee uutta välikysymystä suuresta työttömyydestä

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Keskusta harkitsee vakavasti uuden välikysymyksen jättämistä työttömyydestä, kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Keskusta teki työttömyydestä välikysymyksen viime syksynä, mutta Kaikkosen mukaan tilanne on sen jälkeen vain huonontunut ja Suomi on vajonnut työttömyystilastoissa Euroopan pohjalle.

- Hallituksella on valta ja välineet muuttaa asioita. Mutta liian vähän on tehty. Ja on tehty virheitäkin, jotka ovat huonontaneet tilannetta, Kaikkonen sanoo tiedotteessa.

Kaikkonen ilmoitti Keskustapäivillä myös hakevansa jatkokautta puheenjohtajana. Hän nousi puheenjohtajaksi kesäkuussa 2024. Valinta tehdään puoluekokouksessa Tampereella kesäkuussa.

