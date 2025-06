Kaikkonen: Välikysymys satutti hallitusta – Orpo: ”Osasiko joku teistä sen ennustaa? Ei.”

Eduskunnassa sanailtiin keskiviikkona kiivaasti, kun hallitus vastasi oppositiopuolueiden SDP:n ja keskustan välikysymykseen valtion velkaantumisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oppositio syytti hallitusta vaalilupausten pettämisestä. Hallituspuolueista luvattiin velaksi elämisen lopettamista, ja hallitus sopi ohjelmassaan velkasuhteen vakauttamista vaalikauden loppuun mennessä.

- Kaksi vuotta on nyt mennyt, eikä hyvältä näytä. Velkaantuminen jatkuu, eikä loppua näy. Selittelyä kyllä kuulemme, mutta yksi asia on selkeä: lupaukset eivät ole pitäneet, sanoi keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Lupauksista muistutti myös SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ryhmäpuheenvuorossa.

- Edellisen vaalikauden velkakriitikko Orpo olikin tosiasiassa velkaantumisen salarakas. Tällä kaudella tämä kiintymys velkaan on käynyt kaikille ilmi. Ei teitä turhaan tituleerata todelliseksi velkalaivan kippariksi, Räsänen sanoi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi myöhemmin Räsäsen puheenvuoroon antamalla tälle arvosanoja.

- Edustaja Räsäselle: retoriikka 10, vakavuus ja uskottavuus 4, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kuittaili oppositiolle antaessaan hallituksen vastauksen välikysymykseen. Hän muun muassa perusteli veronkevennyksiä.

Purra sanoi, että verotuksen keventäminen on politiikkaa ja ennen muuta arvovalinta. Hänen mukaansa verotuksen painopisteen siirtäminen työn ja yrittämisen verotuksesta kulutuksen ja haittojen verottamiseen on ”oppikirjan suositus”. Lisäksi Purra sanoi, että muun verotuksen täytyy keventyä, sillä työeläkemaksut ovat nousseet koko 2000-luvun.

- SDP:n talouspolitiikka on aina perustunut ajatukselle siitä, että sinun rahasi eivät ole sinun. Sen sijaan on erikoista, että porvarillinen keskustapuolue on lähtenyt lumoutumaan sosiaalidemokraattien käärmehuilusta. Punamultahallituksen toimet huomioon ottaen on varsin kyseenalaista, miten oppositio kehtaa esittää tällaisen välikysymyksen, Purra sanoi.

ORPO sanoi täysistunnossa, että jo edellisen hallituksen olisi pitänyt olla huolissaan velkaantumisesta. Hän nosti esiin velkaan vaikuttaneina tekijöinä korkotason nousun, Ukrainan tukemisen ja panostukset puolustukseen ja turvallisuuteen.

Orpo sanoi myös tuntuvan siltä, että lisäleikkauksille ei löytyisi salista tukea ja toisaalta korosti, että hallituksen päättämät kasvutoimet alkavat vaikuttaa viiveellä. Lisäksi hän nosti esiin hallituksen vaikean toimintaympäristön.

- Kuka meistä olisi silloin aikanaan tiennyt pari vuotta sitten, että Ukrainassa käytävä Venäjän sota hankaloituu, pahenee ja talouskasvu viivästyy? Orpo kysyi.

- Kuka olisi osannut arvata, että Trump aloittaa tämänkaltaisen kauppasodan, jonka hän on aloittanut, joka viivästyttää talouden kasvua? Osasiko joku teistä sen ennustaa? Ei.

Keskustan Kaikkonen oli hallituksen vastaukset kuultuaan sitä mieltä, että välikysymys oli mennyt hallituksen ihon alle.

- Syyllisiä te löydätte kyllä paljonkin. Muutamia, mitä mainitsitte: vuoden 2007 hallitus, sen jälkeiset hallitukset, pitkä itäraja, Ukrainan sota, suhdannetilanne, edellinen hallitus, fläppitaulu, käärmehuilut, nykyinen oppositio, SDP, keskusta tietenkin, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mielestä syyllisten listalta puuttui ainoastaan Orpon ja Purran hallitus.

Hallituspuolueista taas ihmeteltiin opposition huolta velkaantumisesta sen jälkeen, kun se on vastustanut aiempia leikkauksia julkisen talouden tasapainottamiseksi. Hallituspuolueista peräänkuulutettiin oppositiolta vaihtoehtoja.

Välikysymyksen tekivät SDP ja keskusta, mutta arvostelijoiden joukkoon liittyivät myös muut oppositioryhmät.

Vihreät korosti ryhmäpuheessaan ylivelkaantumisen haittoihin yhteiskunnalle. Vasemmistoliitto muun muassa viittasi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen arvioon, jonka mukaan hallituksen veronalennukset johtavat voimakkaampaan julkisen talouden sopeuttamistarpeeseen. Hallitus kertoi huhtikuussa merkittävistä kevennyksistä työn ja yritysten verotukseen.

Välikysymys on opposition järein ase, jolla se voi yrittää kaataa hallituksen. Välikysymyskeskustelua seuraa äänestys hallituksen luottamuksesta.

Anni Keski-Heikkilä/STT