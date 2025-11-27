Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.11.2025 12:08 ・ Päivitetty: 27.11.2025 12:08

Kaivosverosta sopu – Purra: ”Kyllä ministeri on tyytyväinen”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hallituspuolueet ovat päässeet sopuun kaivosveron kiristämisestä. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vahvisti sovun löytymisen torstaina eduskunnassa.

Demokraatti

Demokraatti

– Aivan erinomaista. Näinhän se kuuluu mennäkin. Kyllä ministeri on tyytyväinen, Purra kommentoi lyhyesti medialle.

Asiasta ensimmäisenä kertoneen Helsingin Sanomien mukaan kaivoskunnat tulevat saamaan verotuotosta 30 prosenttia ja valtio 70 prosenttia, kun hallituksen esityksessä suhde on 20-80.

KAIVOSTEOLLISUUS on pitänyt hallituksen esittämää veromallia ongelmallisena muun muassa investointien kannalta. Myös kaivosten käyttöiän on arvioitu veronkorotusten myötä laskevan.

Muut hallituspuolueet olisivat halunneet valmistella kaivosverosta uuden, teollisuuden toiveita myötäilevän esityksen, mutta perussuomalaisille tämä ei käynyt.

Metallisten kaivosmineraalien vero nousee ensi vuonna 0,6 prosentista 2,5 prosenttiin ja muiden mineraalien vero 0,2 eurosta 0,6 euroon tonnilta.

Veron on arvioitu tuottavan valtiolle 57 miljoonaa euroa.

