Kannanotto: Suomen ongelma ei ole maahanmuutto vaan rasismi – ”On aika siirtyä kysymyksestä onko rasismia siihen, mitä aiomme tehdä asialle”

Yli 50 afrosuomalaista ottaa kantaa afrosuomalaisten oikeuksien puolesta yhteisessä kannanotossaan. Tutkimustulokset rasismin yleisyydestä ovat puhuttaneet Suomessa viime aikoina.

Kannanoton mukaan Keskustelu rasismista Suomessa on kiertänyt kehää vuosikymmeniä.

”Meidän sukupolvemme kohtaama syrjintä heijastelee vanhempiemme kokemuksia ja kuten silloin, myös nyt energiaa ja resursseja käytetään enemmän ongelman selittämiseen ja kieltämiseen kuin konkreettiseen muutokseen. Viimeaikaiset tutkimukset näyttävät, että on aika siirtyä kysymyksestä onko rasismia siihen, mitä aiomme tehdä asialle.”

Demokraatti julkaisee koko kannanton alla (lista allekirjoittaneista löytyy artikkelin lopusta):

Suomen ongelma ei ole maahanmuutto vaan rasismi

Viime viikkoina suomalainen rasismi on herättänyt keskustelua niin Suomessa kuin ulkomailla.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan afrosuomalaiset, joilla on juuria Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, ovat yksi niistä ryhmistä, joihin rasismi kohdistuu raskaimmin. Rasismin vaikutukset ovat moninaisia ja ulottuvat elämän kaikille osa-alueille arkisista kohtaamisista rakenteissa tapahtuvaan syrjintään niin työelämässä, asuntomarkkinoilla kuin koulutuksessakin. Yksilön tasolla kasautuneet rasismin kokemukset traumatisoivat ja luovat turvattomuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta. Rakenteellinen rasismi taas estää kokonaisen ihmisryhmän yhdenvertaisen etenemisen yhteiskunnassa. Pitkällä aikavälillä näillä kokemuksilla on osoitettu olevan yhteys syrjäytymiseen ja mielenterveysongelmiin. Yhteiskunnallisella tasolla ongelmat kasautuvat ja aiheuttavat kansantaloudellista kuormaa. Lisäksi Suomen maine EU:n rasistisempana maana vähentää maan houkuttelevuutta ulkomaisille osaajille. Rasismi syö resursseja ja aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, jonka hinnan maksaa lopulta Suomi.

Poliittinen ja yhteiskunnallinen keskustelu maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä on usein aggressiivista. Faktojen puute, populistinen puhe ja totuuden muunteleminen luovat väärinymmärrystä ja pelkoa kaikille osapuolille. Vihanlietsonta ja uhkakuvien maalailu vaikuttavat suoraan Suomessa asuvien afrosuomalaisten ja muiden ei-valkoisten elämään. Termi maahanmuuttaja onkin muodostunut lähes synonyymiksi ei-valkoiselle ihmiselle ja samaan aikaan länsimaista muuttaneita valkoisia ei lasketa samaan kategoriaan. Maahanmuuttajista keskusteltaessa puhutaankin usein kaikista meistä, vaikka vain osa meistä on maahanmuuttajia. Me olemme suomalaisia, kansalaisia, äänestäjiä ja veronmaksajia mutta meistä keskustellaan harvoin muulloin, kuin maahanmuuton yhteydessä. Meidän olemassaoloamme käytetään lyömäaseena poliittisessa pelissä, johon poliitikot yli puoluerajojen ovat osallistuneet.

On valtion tehtävä muokata rakenteita ja yhteiskuntaa, jotta kaikilla yhteisöillä ja yksilöillä olisi mahdollisuus turvalliseen elinympäristöön. On myös valtion edun mukaista luoda olosuhteet, joissa meillä kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet kasvaa, elää ja olla aktiivinen osa yhteiskuntaa.

Huolestuneet veronmaksajat,

Hibo Abdulkarim, lääkäri

Khadar Ahmed, elokuvantekijä

Maryan Abdulkarim, kirjoittaja

Suldaan Said Ahmed, Vasemmistoliiton puoluevaltuuston 1.vpj, Helsingin

kaupunginvaltuutettu

Warda Ahmed, sarjakuvataiteilija, opiskelija

Nosh A Lody, marmori

Jonatan Aurum, yrittäjä

Harriet Aryenda, yrittäjä

Shukri Carabey, valokuvaaja/visual storyteller

Leo Custodio, tutkijatohtori

Vanessa Daniel, sosionomi

Vanessa Deggins, kirjoittaja

Laura Eklund Nhaga, yliopisto-opiskelija, aktivisti

Wisam Elfadl, kulttuurituottaja, projektikordinaattori

Fatima Ferwinjen, markkinointikonsultti

Monica Gathuo, tutkijatoimittaja ja tuottaja

Daniel Grant, virkamies

Eric Hartin, ohjelmistokehittäjä

Sasha Huber, kuvataiteilija ja tutkija

Ima Iduozee, koreografi

Uwa Iduozee, valokuvaaja

Peter Kariuki, erityisasiantuntija

Jenny Kasongo, korkeakouluopiskelija

Jasmine Kelekay, tohtoriopiskelija/doktorand

Amira Khalifa, näyttelijä

Ewan Kunchev, psykologi

Rebekka Kuukka, DJ ja artisti

Meron Laine, hiusalan ammattilainen

Aurora Lemma, lääk.kand., valt. yo

Jasmiini Lemma, lääkäri

Siria Lemma, lääketieteen tohtori

Markos Lemma, LL, radiologian erikoislääkäri

Sonya Lindfors, koreografi, taiteellinen johtaja

Danielle Lindholm, sosiaalityöntekijä/socialarbetare

Jade Lönnqvist, opiskelija

Kaisla Löyttyjärvi, taiteenmaisteri

S. Nousiainen, yhteiskuntatieteiden yo

Ajak Majok, tanssinohjaaja

Deogracias Masomi, artisti, näyttelijä

Kapinga Mbuyi, tulkki

Hanna Mithiku, projektipäällikkö

Faith Mkwesha, PhD

Priscilla Mmari, hiustaiteilija, afrohiusspesialisti

Marlon Moilanen, oik. yo, tanssija

Michaela Moua, Ratkaisukeskeinen terapeutti, aktivisti

Saida Mäki-Penttilä, ympäristö-ja kehitystieteen maisteri

Efe Ogbeide, tuotantoassistentti

Zipora Ogola, musiikin yo

Akunna Onwen, maisteriopiskelija

Irene Omwami, korkeakouluopiskelija

Julian Owusu, tanssija, fysioterapeutti

Mirna Shampemba, markkinoinnin asiantuntija

Liban Sheikh, korkeakouluopiskelija

Sylvia Sene, viestintäasiantuntija

Caroline Suinner, vapaa taiteilija

Esete Sutinen, tanssitaiteilija

Jani Toivola, kansanedustaja

Mimi Tuunanen, korkeakouluopiskelija

Mirjam Yeboah, vaatetussuunnittelija/formgivare i beklädnad

Oona Ylänkö, brändiasiantuntija

Yasmin Yusuf, sosionomi