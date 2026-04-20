20.4.2026 13:16 ・ Päivitetty: 20.4.2026 13:16

Kansalaispulssi: Työllisyys ykköshuolenaihe, nuorten ja pienituloisten tulevaisuudenusko heikentynyt entisestään

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
Työllisyyden parantamisen lisäksi muun muassa toimiva terveydenhuolto koetaan kyselyssä tärkeäksi yhteiskunnallisiksi teemaksi.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan kevään Kansalaispulssi-kyselyssä työllisyyden parantaminen nousee ensi kertaa tärkeimmäksi teemaksi, johon hallituksen tulisi kiinnittää huomiota.

Uusimman kyselyn mukaan yli puolet vastaajista mainitsee työllisyyden parantamisen yhtenä kolmesta tärkeimmästä teemasta, johon hallituksen tulisi keskittyä.

Työllisyyden parantamisen ja toimivan terveydenhuollon lisäksi julkisen talouden kestävyys, koulutus ja köyhyyden vähentäminen koetaan yhteiskunnallisiksi teemoiksi, jotka vaativat huomiota.

TIEDOTTEEN mukaan noin kaksi kolmesta kyselyyn vastaajasta suhtautuu tulevaisuuteensa melko tai erittäin luottavaisesti. Luottamus tulevaisuuteen on pysynyt samalla tasolla kuin syksyn kyselyssä.

Pienituloisten ja nuorten tulevaisuususko on heikentynyt suhteessa muihin tulo- ja ikäluokkiin. Pienituloisista vain reilu kolmannes suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen, kun vuosi sitten vastaava osuus oli noin puolet vastaajista.

Tulevaisuuteensa luottavaisesti suhtautuvien osuus 15-29-vuotiaista on laskenut vuodessa kahdesta kolmasosasta 50 prosenttiin.

– Nuorten ja pienituloisten tulevaisuususko on jo ennestään ollut muita heikompaa, ja valitettavasti juuri näissä ryhmissä lasku on ollut voimakkainta.

– Etenkin pienituloisten luottamus tulevaisuuteen on viime vuosina eriytynyt selvästi muista tuloluokista, kommentoi johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta tiedotteessa.

LUOTTAMUS instituutioihin on pysynyt pääosin viime vuosia vastaavalla tasolla, mutta luottamus Natoon on laskenut. Kuitenkin yhä noin 70 prosenttia vastaajista katsoo Suomen Nato-jäsenyyden vahvistavan heidän turvallisuuden tunnettaan.

Valtioneuvoston kanslian tilaaman Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista.

Huhtikuussa toteutettu kierros on järjestyksessään Kansalaispulssi-kyselyn 64. Aineisto keräsi Tilastokeskus 15-74-vuotiaiden mannersuomalaisten keskuudesta verkkokyselynä aikavälillä 8.-13. huhtikuuta.

Aiemmin kuukausittain toteutettu Kansalaispulssi-kysely toteutetaan vuonna 2026 kerran keväällä ja kerran syksyllä. Kyselyä on tehty keväästä 2020 alkaen.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

