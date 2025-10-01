Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.10.2025 10:39 ・ Päivitetty: 1.10.2025 10:21

Kansalaisuusehtojen tiukennus etenee eduskunnassa

iStock
Aitoja Suomen ja Fennoskandian kansalaisia 1890-luvun opetuspiirroksessa.

Esitys Suomen kansalaisuuden saamisen edellytysten tiukentamisesta siirtyy eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Hallintovaliokunta on hyväksynyt muutoksia koskevan mietinnön.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutoksia esitetään henkilöllisyyttä, nuhteettomuutta ja toimeentuloa koskeviin kansalaisuuden saamisen edellytyksiin. Hakijan velvollisuutta selvittää omaa henkilöllisyyttään ollaan lisäämässä.

Rikoksiin syyllistyminen vaikuttaisi entistä tuntuvammin siihen, voidaanko hakijalle myöntää kansalaisuus.

Kansalaisuuden hakijalta edellytettäisiin vastaisuudessa myös turvattua toimeentuloa. Lisäksi korostettaisiin kansallisen turvallisuuden arvioinnin merkitystä kansalaisuuden saamisen kannalta.

Kansalaisuuden voisi menettää aiempaa useammin tilanteissa, joissa henkilö on antanut vääriä tietoja kansalaisuuden hakemisen aikana tai syyllistynyt Suomen elintärkeitä etuja loukkaaviin rikoksiin.

HALLINTOVALIOKUNTA esittää mietinnössään lakiin lisättäväksi kirjausta lapsen edun huomioon ottamisesta. Perustuslakivaliokuntakin oli edellyttänyt asiaa omassa lausunnossaan.

Hallintovaliokunta toteaa mietinnössään, että lapsen edun huomioiminen ei automaattisesti johtaisi toimeentuloedellytyksestä poikkeamiseen.

-  Lapsen edun huomioon ottamisessa voisi olla kyse esimerkiksi sellaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta, jossa työssä käyvän perheen tarve toimentulotuelle olisi johtunut lapsen terveyteen liittyvästä ennakoimattomasta ja painavasta seikasta, mietinnössä todetaan.

Oppositio jätti mietintöön kaksi vastalausetta. SDP:n vastalauseessa ehdotettiin lievennystä toimeentulovaatimuksiin. Vihreät ja vasemmistoliitto ehdottivat esityksen hylkäämistä.

Kansalaisuuslakiin tehtäviä kiristyksiä on kirjattu hallitusohjelmaan. Niitä on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Noin vuosi sitten tulivat voimaan asumisaikaedellytystä koskevat muutokset. Seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi odotetaan esitystä, jossa lakiin lisättäisiin kansalaisuuskoetta koskevat säädökset.

