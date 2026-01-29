Politiikka
29.1.2026 08:17 ・ Päivitetty: 29.1.2026 08:17
Kansanedustaja: Hallitus tekee ”ennätyksiä” myös asunnottomuudessa
Kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.) muistuttaa kannanotossaan, että samalla kun Suomi on noussut EU:n ykköseksi työttömyydessä, myös asunnottomien määrä kasvaa jo toista vuotta peräkkäin.
– Petteri Orpon (kok.) hallituskaudella katastrofiluku seuraa toistaan. Hallituksen eriarvoistava asuntopolitiikka kulkee käsi kädessä sen epäonnistuneen työllisyys- ja talouspolitiikan kanssa, sanoo ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Perholehto kannanotossaan.
Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) selvityksen mukaan asunnottomien määrä kasvoi vuonna 2025 viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna.
Samalla pitkäaikaisasunnottomuus kääntyi kasvuun ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen. Pitkäaikaisasunnottomien määrä kasvoi lähes 30 prosenttia.
– Pidän erityisen vakavana hälytysmerkkinä pitkäaikaisesti asunnottomien määrän kasvua. Tämän uuden tiedon valossa voi jo sanoa, että hallituksen petettyjen lupausten lista kasvaa jälleen, kun hallitusohjelmaan kirjattu tavoite poistaa pitkäaikaisasunnottomuus on vesitetty, Perholehto kommentoi.
KAHDEN viimeisimmän asunnottomuuskyselyn vastauksissa korostuvat sosiaaliturvan heikennykset sekä kohonneiden elin- ja asumiskustannusten vaikutukset asunnottomuuden lisääntymiseen. Uusimmassa kyselyssä esiin nousevat myös työttömyys sekä päihde- ja mielenterveysongelmat.
Perholehdon mukaan hallitukselta kaivataan nyt konkreettisia toimia laskennallisten työpaikkojen pähkäilyn sijaan.
Lisää aiheesta
– Tutkitusti vaikuttava tapa vähentää asunnottomuutta on vahvistaa Asunto ensin -mallia sekä tukea päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumista. Siksi SDP:n on toistuvasti vaatinut muun muassa erityisryhmien investointiavustuksen tason tuplaamista. Joko hallitus vihdoin olisi valmis korjaamaan kurssia kepin sijaan esityksemme mukaisesti porkkanalla?
– Koko kansan etu olisi lisäksi se, että hallitus tarttuu kiireesti myös toiseen SDP:n ehdotukseen: korjausrakentamisen edistämiseen. Se toisi töitä rakentajille ja monille palvelualoille sekä tuloja valtion kassaan. Yhdestä korjausrakentamiseen käytetystä eurosta lähes puolet palautuu veroina ja maksuina valtion talouteen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.