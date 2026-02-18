Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

18.2.2026 15:37 ・ Päivitetty: 18.2.2026 15:37

Kansanedustaja hermostui: Kokoomus ei onnistu omassa tavoitteessaan – ”Pääministeripuolue voisi tehdä myös lainsäädäntöä”

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA
Saimaannorppa jäällä Pihlajavedellä 15. huhtikuuta 2011.

Kansanedustaja Hanna Holopainen (vihr.) ihmettelee pääministeripuolue kokoomuksen kyvyttömyyttä toteuttaa omaa tavoitettaan saimaannorppien suojelemiseksi.

Demokraatti

Demokraatti

Asetusluonnos Saimaan kalastusrajoituksista on lähetetty lausunnoille. Luonnoksessa verkkokalastuskieltoa ei pidennetä. Kalastusrajoitusten avulla suojellaan erittäin uhanalaista saimaannorppaa.

– Miten voi olla, että pääministeripuolue ei saa aikaiseksi itse ajamaansa verkkokalastuskieltoa? Kokoomus on jo vuosien ajan tehnyt erilaisia aloitteita saimaannorpan suojelemiseksi ja verkkokalastusrajoitusten pidentämiseksi, mutta nyt kun on aika päättää asiasta, ei tehdäkään mitään. Vetoomusten sijaan pääministeripuolue voisi tehdä myös lainsäädäntöä, Holopainen sanoo tiedotteessaan.

Holopainen viittaa Orpon hallituksen ensimmäisen ympäristöministerin Kai Mykkäsen (kok.) vetoomukseen, jossa ihmisten toivottiin välttävän verkkokalastusta Saimaalla heinäkuussa.

Kokoomus teki viime hallituskaudella myös toimenpidealoitteen verkkokalastuskiellon pidentämisestä heinäkuun loppuun. Allekirjoittajien joukossa on muun muassa nykyiset kokoomusministerit Sari Multala, Matias Marttinen, Sanni Grahn-Laasonen ja Mari-Leena Talvitie.

SANNA MARININ hallituskaudella eduskunta käsitteli myös kansalaisaloitetta “Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella”. Käsittelyn yhteydessä Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén esitti verkkokalastuskiellon pidentämistä heinäkuun loppuun. Siitä äänestettäessä valtaosa kokoomuslaisista kannatti Sirénin esitystä, mukaan lukien nykyinen pääministeri Petteri Orpo.

Holopainen vaatii Saimaan verkkokalastusrajoitusten pidentämistä heinäkuun loppuun, koska nykyinen asetus ei riitä turvaamaan saimaannorpan tulevaisuutta.

– Tutkimukset osoittavat, että kalastusrajoituksilla on ollut merkittävä rooli saimaannorppakannan elpymiselle. Ne ovat mahdollistaneet kannan kasvun, vaikka lauhat talvet ovat heikentäneet norppien pesimäolosuhteita. Rajoitusten jatkaminen pidemmälle kesään säästäisi useiden kuuttien hengen verkkoihin hukkumiselta.

